Madrid Derbisinde Zirve Yarışı Kızışıyor

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA DERBİ HEYECANI!

Şampiyonluk mücadelesindeki iki başkent takımı, Santiago Bernabeu’da karşı karşıya gelecek. Bugün saat 23:00’te başlayacak bu zorlu maçı Cesar Soto Grado yönetecek.

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La Liga’nın 23. haftası, şampiyonluk yarışında önemli bir dönüm noktası olacak. 49 puanla birinci sırada oturan Real Madrid, 48 puanla ikinci sırada bulunan Atletico Madrid’i konuk edecek. Her iki takım da bu sezon oldukça iyi bir performans sergiliyor. La Liga’daki şampiyonluk mücadelesine ek olarak, iki ekip hafta içi Kral Kupası çeyrek final maçlarında rakiplerini eleyerek kupada ilerlemeye devam etti. Ayrıca bu başarılı gidişat, İspanya sınırlarının ötesine geçerek Şampiyonlar Ligi’nde de sürüyor. Atletico, ilk 8’e girerek doğrudan son 16 turuna kaldı ve gelecek rakibini beklemede.