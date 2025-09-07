Madrit’te Filistinli Çocuklar Anıldı

SOYKIRIMIN KURBANLARI ANILDI

İspanya’nın başkenti Madrid’de, İsrail’in Gazze’deki soykırımı sonucu yaşamını yitiren Filistinli çocuklar anıldı. Madrid’in merkezinde düzenlenen eylemde, son iki yıl içerisinde Gazze’de hayatını kaybeden 18 bin 500’den fazla çocuğun ismi sırayla megafonla okundu. İspanyol öğretmenler, yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde “eğitime karşı soykırıma hayır” sloganıyla birçok protesto etkinliği gerçekleştirdi. Callao Meydanı’nda yapılan bu büyük topluluk, yaklaşık 12 saat süren bir eyleme imza attı.

EYLEMDE BÜYÜK COŞKU

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen grup, ağırlıklı olarak eğitim çalışanlarından oluştu. “Katil İsrail” sloganları atan kalabalık, her çocuğun ismi okunduğunda “Öldürüldü.” diyerek tepki gösterdi. Eylemi düzenleyen sivil toplum kuruluşunun sözcülerinden çalışan Jesus Bartolome, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Son iki yılda Gazze’de katledilen her çocuğun adını anmak, Gazze Şeridi’ni kuşatan ve gıda tedarikini engelleyen, kitlesel açlık ve gerçek bir soykırıma sebep olan İsrail devletinin saldırganlığını kınamak için bir yoldur. Artık sözler yeter, hükümetten acilen harekete geçmesini istiyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.

İSPANYA’DAN İLİŞKİLERİN KESİLMESİ ÇAĞRISI

Bartolome, İspanya ve Avrupa Birliği’ne İsrail ile tüm ilişkilerin sonlandırılması yönünde çağrıda bulundu. İspanya’daki sol koalisyon hükümetinin, 9 Eylül’de planlanan olağan Bakanlar Kurulu toplantısında, İsrail’e yönelik silah satışlarını yasaklayacak bir kanun hükmünde kararname çıkarması bekleniyor. Bu toplantıda alınacak kararlar, eğitim camiasında ve sivil toplumda halen büyük bir heyecanla bekleniyor.