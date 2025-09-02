Maduro: “ABD, 1200 Füze ile Venezuela’yı Hedef Aldı”

VENEZUELA YÖNETİMİ’NDEN UYARILAR

ABD’nin Karayipler’e gönderdiği nükleer denizaltı ve destroyerlerden oluşan savaş filosu, Venezuela yönetimi için büyük bir tehdit oluşturuyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dünya genelinden gazetecilerin katıldığı basın toplantısında bu tehdit hakkında uyarılarını yineledi. Nadir bir şekilde basının karşısına çıkan Maduro, Washington’un Karayip sularında konuşlandırdığı savaş gemilerini “Güney Amerika’da son bir asırda görülen en büyük tehdit” olarak nitelendirdi ve “bu tehdide boyun eğmeyeceklerini” belirtti.

ABD’NİN SAVAŞ GEMİLERİNE YANIT

Maduro, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, sekiz ABD savaş gemisinin ülkesini hedef aldığına dikkat çekerek bunu “abartılı, haksız, ahlaksız ve kesinlikle suç niteliğinde, kanlı bir tehdit” olarak tanımladı. Geçen hafta söylediklerini yineleyerek, “Venezuela’nın işgal edilmesinin mümkün olmadığı” görüşünü dile getirdi. Ancak denizdeki askeri yığınakla amacın “rejim değişikliğine yönelik” olduğunu ifade etti. Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu “savaş lordu” olarak tanımlayarak, “Rubio askeri tehdit yoluyla rejim değişikliği istiyor. Bunun için Trump soyadını kanla lekelemeye hazır” sözleriyle eleştirdi.

ABD’YLE YAŞANAN GERİLİMİN ARKA PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile olan hesaplaşmasını yeniden başlatmış durumda. Daha önce Maduro’yu uyuşturucu çetesinin lideri olarak suçlayan Trump, bu sefer bu yapı ile ilgili yabancı terör örgütü listesine almayı hedefliyor. ABD, geçtiğimiz ay gönderdiği yedi savaş gemisi ve 4,400 askeriyle uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle operasyon gerçekleştirdi. Venezuela, bu duruma 4,5 milyon yedeği askere çağırarak yanıt verdi.

DUYURULAN ÖDÜLLER

ABD, Maduro’yu “Cartel de los Soles” adlı uyuşturucu örgütünü yönetmekle suçluyor. Venezuela hükümeti ise uyuşturucuyla mücadelede kaydedilen başarıları, hava yollarıyla ilgili yürütülen operasyonları ve suç çetelerinin çökertilmesini vurgulayarak savunuyor. Washington, Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olacak veya bu süreçte rol alacak kişilere bağışlayacağı ödülü iki katına çıkararak 50 milyon dolara yükseltti. Ayrıca, Venezuela İçişleri Bakanı için 25 milyon dolarlık bir ödül de duyuruldu.

ASKERİ GÜCÜN GERÇEK AMACI TARTIŞILIYOR

Ancak ABD’nin bu hamlesinin gerçekten uyuşturucu kaçakçılığına yönelik bir operasyon mu yoksa bir darbe hazırlığı mı olduğu tartışılmakta. Bazı ABD yetkilileri, bölgeye gönderilen askeri gücün sıradan bir uyuşturucu mücadelesinin ötesinde olduğunu belirtiyor. Panama Devlet Başkanı Manuel Noriega’nın yakalanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 1989’daki operasyonla benzerlikler kuruluyor. ‘Cartel de los Soles’ adlı bir örgütün gerçekten mevcut olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

RUBIO’NUN PLANI VE VENEZUELA HALKININ DURUMU

Trump’ın Venezuela politikasının arkasında duran Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Maduro rejiminin Küba istihbaratı tarafından desteklendiğini savunuyor. Rubio, Maduro’nun ya gönüllü olarak iktidarı bırakacağını ya da çevresindeki askeri yetkililerin onun görevden alınmasında rol oynayacağını tahmin ediyor. Venezuelalı muhalifler de bu planı destekleyerek halkın ekonomik durumunun kötü olmasından bahsediyor. Ancak devlet televizyonu, Maduro’ya olan destek eylemlerini yayınlamayı sürdürüyor. Gözler şimdi Rubio’nun Meksika ve Ekvador’daki ziyaretine çevrilmiş durumda.