Maduro: “ABD, 1200 Füze Taşıyan Gemilerle Hedef Aldı”

VENEZUELA YÖNETİMİ UYARILARINI DEVAM ETTİRİYOR

ABD’nin Karayipler’e gönderdiği nükleer denizaltı ve destroyerden oluşan savaş filosunun tehdidi altındaki Venezuela yönetimi, uluslararası topluma yönelik uyarılarını sürdürüyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son olarak dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Venezuela Devlet Başkanı, Washington’un Karayip sularındaki savaş gemilerini “Güney Amerika’da son bir asırda görülen en büyük tehdit” olarak değerlendirdi ve “bu tehdide boyun eğmeyeceklerini” ifade etti. Maduro, aralarında bazı uluslararası basın kuruluşlarının da bulunduğu temsilcilerle internet üzerinden gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD’nin sekiz savaş gemisinin ülkesini hedef aldığını belirtip, bunu “abartılı, haksız, ahlaksız ve kesinlikle suç niteliğinde, kanlı bir tehdit” olarak tanımladı.

ABD’nin ASKERİ YIĞINAGI VE MADURO’NUN GÖRÜŞLERİ

Maduro, daha önce dile getirdiği “Venezuela’nın işgal edilmesinin mümkün olmadığı” görüşünü tekrarladı ancak denizlerdeki askeri yığınakla hedefin “rejim değişikliğine yönelik” olduğunu belirtti. Ayrıca, yaşanan gerilimden “savaş lordu” olarak nitelendirdiği ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu sorumlu tutarak, “Rubio askeri tehdit yoluyla rejim değişikliği istiyor. Bunun için Trump soyadını kanla lekelemeye hazır” dedi. Maduro, ABD’nin “uluslararası uyuşturucu karteli lideri” iddialarına ise “Bu kendi ağırlığıyla çöken, çok saçma bir anlatı. Zira Venezuela, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede rekor başarı sahibi” şeklinde yanıt verdi.

ABD’NİN İKİNCİ FIRSATI VE MADURO’YA KONAN ÖDÜL

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Başkanı Nicolas Maduro ile başlattığı ancak yarım kalan hesaplaşmaya döndü. Trump, Maduro’yu Cartel de los Soles adlı uyuşturucu çetesinin lideri olarak suçlarken, bu durumu yabancı terör örgütü listesine alarak başlattı. ABD, geçen ay bu kararın hemen ardından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Venezuela kıyılarına 7 savaş gemisi ve 4.400 asker gönderdi. Venezuela ise buna karşılık olarak 4,5 milyon askeri yedeğe çağırdı. ABD, Maduro’nun yakalanması için koyduğu para ödülünü iki katına çıkararak 50 milyon dolara yükseltti. İçişleri Bakanı içinse ödül 25 milyon dolar olarak belirlendi.

BUGÜNKÜ ASKERİ HAMLE VE TARİHİ REFERANSLAR

ABD’nin Venezuelalı kişilere yönelik bu hamlesinin gerçekten uyuşturucu kaçaklığına yönelik bir operasyon mu, yoksa bir darbe hazırlığı mı olduğu tartışılıyor. Axios haber sitesine konuşan ABD’li yetkililer, bölgeye sevk edilen askeri gücün standart bir uyuşturucuyla mücadele operasyonunun ötesinde olduğunu belirtti. ABD ordusunun geçmişte Panama Devlet Başkanı Manuel Noriega’yı yakalamak için düzenlediği operasyon hatırlatılıyor. Ancak, ‘Cartel de los Soles’ adlı örgütün gerçekten var olup olmadığı da muamma. Uluslararası narkotik trafiğini izleyen uzmanlar, ülkenin güvenlik güçlerinin bir uyuşturucu trafiğine göz yumma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.

RUBIO VE VENEZUELA MUHALEFETİ

Trump’ın Venezuela politikasının arkasında, anti-sosyalist Küba sürgün topluluğunun bir parçası olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio bulunuyor. Rubio, Maduro rejiminin Küba istihbaratı tarafından desteklendiğini öne sürüyor. Rubio’ya göre, Maduro ya gönüllü olarak iktidarı bırakacak ya da çevresindeki askeri yetkililer, ödül veya ABD ile ilişkileri normalleştirme umuduyla onu görevden alacak. Venezuela muhalefeti de Rubio’nun planını destekliyor. Ancak Venezuela devlet televizyonu, ülkenin belirli yerlerinden Maduro’ya destek eylemlerini yayımlamayı sürdürüyor. Gözler şimdi Rubio’nun Meksika ve Ekvador ziyaretine çevrilmiş durumda.