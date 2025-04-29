Maduro, ABD’ye Bağımlı Olmadıklarını Belirtti

VENEZUELA EKONOMİK BAĞIMLILIĞINI KIRDI

Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin artık ABD’ye ekonomik bağımlılıkta bulunmadığını belirtti. Maduro, özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. “İmparatorluk (ABD), neoliberal tahakkümden korumacılık yoluyla mutlak hegemonya kurma aşamasına geçmeye çalışıyor. Tüm bunlar, Venezuela’nın kendi ekonomik projesine yönelmesi sürecinde yaşandı. ABD’ye olan bağımlılığımızı artık kırdık. Önemli olan, Venezuela’nın Çin gibi büyük dostlara sahip olmasıdır.” diye konuştu.

ÇİN İLE İKİLİ İLİŞKİLER VE KÜRESEL GÜÇLER

Maduro, Çin ile olan ikili ilişkilere dikkat çekerek, çok kutuplu bir dünyanın yükselişine işaret etti. “Büyük güçlerin küresel işbirliği ve ortak kalkınma arayışında olduğu bir dünya doğuyor. Çin’in Latin Amerika, Karayipler ve Afrika’daki altyapı yatırımları bunu açıkça gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 21. yüzyılda hegemonyacılığa, sömürgeciliğe, emperyalizme ve halklara yönelik tehditlere yer olmadığına vurgu yaparak, tüm halkların özgür ve bağımsız olma hakkına sahip olduklarını dile getirdi.

ABD’DE GÖÇMEN AİLEYE YAPILAN MÜDAHALE

Maduro, ABD’nin Arizona eyaletinde yaşanan bir durumu da eleştirdi. Venezuelalı bir göçmen ailenin sınır dışı edilmesine sert bir dille tepki gösteren Maduro, “Sadece Venezuelalı olduğu için bir annenin 2 yaşındaki çocuğu elinden alınıyor. Hiçbir kanıt olmadan göçmenleri çete üyesi ilan etmek uluslararası hukuka göre bir suçtur.” değerlendirmesinde bulundu. Arizona’da küçük bir trafik ihlali sonrasında bir Venezuelalı göçmen ailenin gözaltına alındığı ve ailenin anne ve iki çocuğunun hızlıca Meksika’ya sınır dışı edilirken, 2 yaşındaki kızının ABD’de kaldığı bilgisi verildi.