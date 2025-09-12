Maduro, Askeri Müdahaleye Hazırız Dedi

MADURO’DAN ABD MÜDAHALESİNE YANIT

Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin muhtemel askeri müdahalesine karşı hazır olduklarını belirtti ve “İmparatorluğa asla boyun eğmeyeceğiz, aktif savaşta dimdik duracağız.” ifadesini kullandı. Başkent Caracas’ta destekçilerine hitap eden Maduro, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) üyelerinden halkla daha yakın iletişim kurmalarını istedi. Maduro, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine değinerek yeni eylem planları açıklayacaklarını ve silahlı mücadele aşamasına geçiş yapacaklarını duyurdu. Ülkenin uzun yıllardır oluşturulmuş bir savunma sistemine sahip olduğunu kaydeden Maduro, “İmparatorluğa asla boyun eğmeyeceğiz, aktif savaşta dimdik duracağız. Bu halkın karşısına ne çıkarsa çıksın buna hazır olduğundan hiç şüphem yok.” şeklinde konuştu.

EMPERYALİST TEHDİT VE MÜCADELE

Maduro, emperyalist bir saldırı tehdidi altında olduklarını vurguladı ve er geç silahlı mücadeleye geçeceklerini söyledi. “Sahip olduğumuz tek zenginlik, ahlakımız ve derin maneviyatımızdır; oligarşiler ve imparatorluklar karşısında yıkılmaz zenginliğimiz budur.” ifadelerini kullandı. Gün içinde komutanlarla bir araya gelen Maduro, Venezuela Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri (FANB), milis birlikleri ve Ulusal Bolivarcı Milislerin durumunu değerlendirdi. Maduro, ülkenin bağımsızlığını ve barışını korumak amacıyla hazırlanan “Independencia 200 Planı’nı” inceledi. Ulusal savunma doktrini çerçevesinde hazırlanan bu planla, ulusal muharip birlikler ve milisler, ülkenin genelinde 284 cephede konuşlandırıldı.

ABD’NİN ASKERİ HAREKETLİLİĞİ

ABD’nin Karayipler’deki askeri hareketliliği dikkat çekti. Daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele amacıyla orduyu daha etkin kullanması talimatını veren eski ABD Başkanı Donald Trump, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini göndermişti. Maduro, bu duruma karşılık olarak ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve “herhangi bir saldırıyı püskürtmeye” tam hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela’da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu ifade etti.