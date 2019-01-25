Maduro bir karar daha aldı!

ABD destekli bir darbe ile karşı karşıya kalan Maduro, yaptığı yeni hamleyle elini güçlendirmeyi planlıyor.

Maduro, ABD’de bulunan büyükelçiliği kapatma kararı aldı ve ayrıca tüm diplomatların ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ABD’deki büyükelçilik ve konsolosluklarını kapatacağını, bütün diplomatik personelini de geri çağırdığını açıkladı. Maduro, muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinin artık yargının konusu olduğunu açıkladı. Maduro Meksika ve Uruguay’dan arabuluculuk teklifi geldiğini de duyurdu. Öte yandan Venezuela’da devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya yükseldiği öğrenildi.

Maduro, 2019 Adli yılı açılışında yaptığı konuşmada, Venezuela’nın ABD’deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldığını duyurdu.

ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini bildiren Maduro, “ABD’deki büyükelçiliğimizi, bütün konsoloslukları kapatma kararı aldık. Bütün diplomatik personeli de geri çağırıyoruz. Cumartesi günü gelecekler.” dedi.

ADLİ YIL AÇILIŞINDA KONUŞTU

Maduro, başkent Caracas’taki Yüksek Adalet Mahkemesinde düzenlenen adli yıl açılışında, ülkesinde son birkaç günde yaşanan önemli gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yılki seçimleri yüzde 68’le kazanan Maduro, Venezuela’ya “Anayasa’ya aykırı bir şekilde kendini devlet başkanı ilan eden bir kuklayı” iş başına getirerek müdahale edilmek istendiğini belirtti.

Konuşmasında Ulusal Meclis Başkanı Guaido’nun ismini telafuz etmeyen Devlet Başkanı Maduro, adaletin barışı ve istikrarı sağlayabileceğini vurgulayarak, “Artık bu konu yargının elindedir. Benim yetkimi aşar, ben devlet başkanı olarak sadece şikayet etmekle yükümlüyüm. Ben ülkemi dünyanın ve halkın önünde yönetmekle, orduya başkomutanlık yapmakla yükümlüyüm. Devlet Başkanı olarak diyorum ki Venezuela’da hukuk olsun. hukuk olsun ki barış olsun, demokrasi olsun ve bu sosyal hukuk devletine saygı duyulsun. Bizim elimizde cumhuriyet de vatan da kaybetmez.” diye konuştu.

Muhaliflerin atıfta bulunduğu anayasa maddesini de açıklayan Maduro, bu maddenin ölüm, istifa, görevden alınma ya da sağlık durumundaki engeller durumunda devreye gireceğini açıkladı ve halen sağlıklı bir şekilde görevde olduğunu hatırlattı.

Nicolas Maduro, ülkesinde darbeye ve dışarıdan kukla bir hükümetin göreve getirilmesine izin vermeyeceklerini, halk tarafından seçilmeyen birinin kendini devlet başkanı ilan ederek yasaların ve milletin üzerinde görmesine karşı çıkacaklarını bildirdi.

PUTİN’LE TELEFONDA GÖRÜŞME

Maduro, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştüklerini ve Putin’in, “Başkan Maduro, Rusya’nın değişmez desteğine sahipsiniz.” ifadelerini kullandığını aktardı.

Putin’le yaptığı görüşmede konuşulanları yargıçlara ve halkına da anlatmak istediğine değinen Maduro, şunları kaydetti:

“Putin bana olayları nasıl yorumladığımı sordu. Ben de ona ‘Venezuela’da ABD’deki emperyalizmin temsilcisinin idaresinde çok büyük bir provokasyon yapılıyor’ dedim. Sanırım artık dünyada, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’da “De Facto” ve anayasa aykırı bir hükümeti iş başına getirmeye çalıştığını, Venezuela halkına karşı bir darbe yapmaya çalıştığını bilmeyen yok. Dünyanın polisi olduğu ve Latin Amerika’yı yönetebileceği yönündeki çılgın düşüncesiyle Donald Trump.”

MEKSİKA VE URUGUAY’DAN ARABULUCULUK TEKLİFİ

Maduro, Meksika ve Uruguay hükümetlerinin Venezuela’da siyasi bir diyalog için aracı olma teklifi getirdiklerini söyledi ve kendisinin buna açık olduğunu kaydetti.

Venezuela’dan kaçan eski Başsavcı Luisa Ortega ve diğer yargıçlara ev sahipliği yapan Kolombiya da Maduro’nun eleştirilerinden nasibini aldı.

Kolombiya’da “burjuva”nın Venezuela’yı karıştırmak için talimatlar verdiğini belirten Maduro, bu ülkedeki Venezuelalı yargıçlar için “palyaço” ifadesini kullandı.

Maduro, bu yargıçların Venezuela’da bir etkisinin olmadığını da vurguladı.