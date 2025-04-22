Maduro, Bukele’yi Göçmenler Üzerine Eleştirdi

MADURO’DAN BUKELE’YE ELEŞTİRİ

Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin sınır dışı ettiği Venezuelalı göçmenleri geri almayan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’yi eleştiriyor. Maduro, “Göçmenlere karşı sistematik bir insan hakları işleniyor.” sözleriyle duruma dikkat çekti. Devlet televizyonu VTV’ye verdiği demeçte, gençlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması için acil önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. “Buna nasıl adalet, demokrasi, özgürlük diyebilirsiniz?” ifadeleriyle Bukele’ye seslendi.

KAYIP GENÇLER İÇİN HAREKET ÇAĞRISI

Maduro, “Göçmenlere karşı sistematik bir insan hakları işleniyor. Size diyorum Bay Bukele, aklınızı başınıza alın ve Venezuela Cumhuriyeti Başsavcısının soru formunu yanıtlayın,” şeklinde konuştu. Ayrıca kaçırılan gençlerin nerede, hangi suçlamalarla yargılandıkları ve avukatlarının onlara erişimine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Bukele’nin göçmenleri mega hapishaneye göndermesini ise “Nazi” yöntemlerine benzetti.

DEĞİŞ-TOKUŞ TEKLİFİ

Bukele, X sosyal medya platformunda Maduro’ya yaptığı açıklamada, Caracas yönetiminin 252 siyasi mahkumu serbest bırakması şartıyla sınır dışı edilen 252 Venezuelalının serbest bırakılabileceğini belirtti. ABD, El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini “yabancı terör örgütleri” listesine eklemiş durumda. ABD Başkanı Trump, düzensiz göçle mücadele kapsamında bu çetelerle bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için Yabancı Düşmanlar Yasası’nı devreye sokmuştu. Bu yasayla söz konusu çetelerin üyeleri El Salvador hapishanelerine gönderildi.