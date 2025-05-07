Maduro, Chevron ile Çalışmaya Hazır

VENEZUELA’DA CHEVRON ANLAŞMALARI İÇİN HAZIRLIK

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’li petrol şirketi Chevron ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde çalışmaya istekli olduklarını duyurdu. Maduro, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aşırı sağın talepleri doğrultusunda Chevron’a zarar verdiğini ve haksız yaptırımlar uyguladığını belirtti. Chevron’un Venezuela’daki uzun süreli varlığına dikkat çeken Maduro, “Chevron 100 yılı aşkın süredir ülkemizde faaliyet gösteriyor. Bu şirkete yönelik yaptırımlar, faşist sağın isteğiyle uygulandı. Bu kesim, Chevron’un Venezuela’daki varlığını engellemekte ısrar ediyor. Her gün bunu talep ediyorlar.” diye konuştu. Chevron ile yapılan anlaşmalara bağlı kaldıklarını ifade eden Maduro, “Zararı veren ABD’dir. Ancak işçilerimiz üretime devam etmeye hazır. Üstelik büyüme planlarımız da var.” dedi.

MAIKELYS ESPINOZA DURUMU ULUSAL BİR DAVA

Maduro ayrıca, ABD’de ailesi sınır dışı edilen 2 yaşındaki Venezuelalı Maikelys Espinoza’nın durumunun kendileri için “ulusal bir dava” olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler (BM) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’e seslenen Maduro, “BM ve Volker Türk bu duruma sessiz kalmamalı. Bu mücadele halkın manevi gücünü temsil ediyor. Bu bir ulusal davadır, annelerin, babaların, ailelerin davasıdır.” ifadelerini kullandı. Maduro, konuyla ilgili ülke genelinde imza kampanyaları düzenlendiğini belirterek, “Bu olay halkın öfkesini en üst seviyeye çıkardı ve ulusal ruhu harekete geçirdi.” değerlendirmesinde bulundu. Arizona’da bir Venezuelalı göçmen aile, küçük bir trafik ihlali sonrası gözaltına alınmıştı. Anne ve iki çocuk Meksika’ya sınır dışı edilirken, ailenin 2 yaşındaki kızları ABD’de kalmıştı.