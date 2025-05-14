Maduro, Göçmenlerin Geri Dönüşünü Açıklıyor

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO’DAN AÇIKLAMA

Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD tarafından sınır dışı edildikten sonra El Salvador’daki bir hapishanede tutulan Venezuelalı göçmenlerin ülkeye geri getirileceğini duyurdu. Devlet televizyonu VTV’ye konuşan Maduro, bu kişilerin El Salvador’daki “mega hapishanede” hukuksuz bir şekilde tutulduğunu öne sürdü. Hapishaneyi “toplama kampına” benzeten Maduro, “Toplama kamplarında tutulan 253 kişinin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Onları bir Venezuela uçağıyla getirtmek için çalışma yürütüyoruz” dedi. Buna ek olarak, Maduro, bu gençlerin yargılanmadan, hakim karşısına çıkarılmadan, savunma hakkı verilmeden ve herhangi bir suç işlemeksizin orada zorla tutulduğunu kaydetti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E ELEŞTİRİ

Maduro, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ü ABD’den sınır dışı edilen göçmenler konusunda sessiz kalmakla eleştirdi. ABD’den sınır dışı edilen Venezuelalı bir ailenin 2 yaşındaki kızının aileden koparıldığını belirten Maduro, “BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün sessizliğini görmek üzücü. Bu, suç ortağı bir sessizliktir, korkakça bir sessizliktir. size bunun sözünü veriyorum, er ya da geç o çocuğu annesine geri getireceğiz” diye konuştu. Ayrıca, Medellin’in annelerinin ve büyükannelerinin kalplerinin sessizliğin olmadığı tek yer olduğunu vurguladı.

ARIZONA’DAKİ OLAY

Arizona’da Venezuelalı bir göçmen ailenin, küçük bir trafik ihlali nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Anne ve iki çocuk hızlı bir şekilde Meksika’ya sınır dışı edilirken, 2 yaşındaki kızları ABD’de kalmış ve ailesinden ayrılmıştı. Bu durum, Maduro’nun gündeme getirdiği konunun önemini bir kez daha ortaya koyuyor.