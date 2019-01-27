Maduro: Kimse bize ültimatom veremez

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinde yaşananlar konusunda Amerika Birleşik Devletleri’ni suçladı.

Maduro, “Türk halkı görecek, en sonunda galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri ABD bize saldırıyor. Şimdi de darbe girişimi planladılar. Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Bu ültimatomu çekmeliler, kimse bize ültimatom veremez” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, CNN Türk’te ülkesinde yaşanan gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

“Venezuela adına, demokrasi ve bağımsızlıkları adına tarihi bir savaştan geçtiklerini” belirten Maduro, “Yaşananların tümünün ABD’yle bağlantısı var. Bize saldırıyorlar ve Venezuela’nın kendi arka bahçeleri olduğunu düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin süregelen saldırıların bir kurbanı olduğunu söyleyen Maduro, ABD’deki George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump yönetimlerinin Venezuela’yı hedef aldığını kaydetti.

Maduro, “Chavez’in vefatından bu yana birçok saldırıyla karşı karşıyayız fakat Trump yönetimi başa geldiğinden beri bu daha da kötüleşti. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri ABD bize saldırıyor ve şimdi de bir darbe girişimi planladılar” diye konuştu.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendi kendine “başkanlık” için yemin etmesinin yasalara aykırı olduğunun altını çizen Maduro, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amerikan haber ajansları ve Washington Post bu darbe girişimi emrini 22 Ocak’ta Bay Guaido’ya bizzat Trump’ın verdiğini yazdılar. Bugün burada Bolivar Devrimi’ne karşı uzun zamandır planlanmış ve şimdi hayata geçirilen bir darbe girişimi var. Bugüne dek birçok zorluğu aştık ve şimdi bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız.”

“TÜRK HALKININ VE BAŞKAN ERDOĞAN’IN BERABERLİĞİNE GÜVENİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşanan olaylara ilişkin kendisini aramasına değinen Maduro, şunları kaydetti:

“Sayın Erdoğan değerlere saygı gösteren, cesur bir adam. Türk halkının ve Başkan Erdoğan’ın beraberliğine güveniyoruz. Açıkçası Sayın Erdoğan’a karşı (FETÖ’nün) darbe girişimi gerçekleştiğinde bundan haberim yoktu, Türkiye’deki süreci bilmiyordum fakat darbe girişimini öğrendiğimde ve sokakta vatanlarını savunan halkın fotoğraflarını gördüğümde, Dışişleri Bakanıma hemen bu saldırıyı kınamasını söyledim. Batılı basın bu darbe girişimini sanki Türkiye için iyi bir şeymiş gibi gösteriyordu ve Erdoğan’a karşıydılar. O günden bu yana Sayın Erdoğan’la dostuz. Onun çok iyi bir dost olduğunu söyleyebilirim. Türk insanına aşığım. Türkiye’nin gerçekten çok önemli ve güzel bir tarihi var ve bizi demokrasi adına destekledikleri ve yanımızda durdukları için çok mutluyum.”

Maduro, ülkesinde yaşanan sorunun üstesinden yasalar ve adalet yoluyla geleceklerini bildirerek, kendisinin diyaloğa açık olduğunu da belirtti.

Guaido’nun anayasayı ihlal ettiğini vurgulayan Maduro, ancak kendisinin jüri olmadığını, bu işin yasalarla, yargı önünde çözüleceğini aktardı.

“KİMSE BİZE ÜLTİMATOM VEREMEZ”

Bazı Avrupa ülkelerinin erken seçim yapılmazsa Guaido’yu tanıyacağı yönündeki açıklamalarına değinen Maduro, Avrupa’nın yine Venezuela’yla ilgili hata yaptığını söyledi.

Maduro, “Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Bu ültimatomu çekmeliler, kimse bize ültimatom veremez.” şeklinde konuştu.

Ülkesinde başkanlık seçimlerini geçen yıl yaptıklarını ve yüzde 65 oy oranıyla bu seçimi kazandığını hatırlatan Maduro, Ulusal Meclis seçimlerinin ise 2020 yılında yapılacağını dile getirdi.

Maduro, ülkesinin seçim sisteminin son derece modern olduğunu ve ulusal gözlemci sistemini kullandıklarını anlattı.

ABD’nin Caracas Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatik personelin ülkeden ayrıldığını belirten Maduro, yine de ABD’yle iki ülkedeki yetkililerin korunması için müzakereleri sürdürmek üzere anlaşıldığını ve 30 gün sürecek müzakerelerde yer almaları için küçük bir grup diplomatın karşılıklı olarak ülkelerde kaldığını bildirdi.

TRT