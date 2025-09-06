Maduro, Saldırı Olursa Silahlı Mücadele

MADURO’DAN ABD’YE HİTAP

Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesine olası askeri müdahalesine karşı düşüncelerini paylaştı. Maduro, ordu komutanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, “Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer” açıklamasını yaptı.

SİLAHSIZ MÜCADELE ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Başkan Maduro, şimdiki durumda silahsız mücadelenin devam ettiğini belirtti ve “Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır” dedi. Ülkesinin seferberlik sürecine dikkat çeken Maduro, “Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez” ifadesini kullandı.

ABD’NİN ASKERİ HAREKETLİLİĞİNE YANIT

Maduro, ABD’nin Venezuela’da gerçekleştirmeyi planladığı şiddet yoluyla rejim değiştirme girişimlerinden vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Olası bir saldırı durumunda halkının örgütlü bir şekilde silahlı mücadeleye geçeceğini dile getirdi. “Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer” şeklinde konuştu.

DIYALOG VE GÖRÜŞMELERE AÇIKLIK

Venezuelalı lider, ABD’nin Karayipler’deki askerî hareketliliğini de ele alarak, “Venezuela’nın Karayipler’deki karasuları halka aittir” ifadelerini kullandı. Maduro, komplolar ve tehditlerin Karayipler ve Güney Amerika’ya geri dönmemesi gerektiğini kaydederken, halkına saygı gösterilmesi şartıyla her zaman diyalog ve görüşmelere açık olduklarını belirtti.