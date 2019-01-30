Maduro: Trump öldürülmemi istedi

Karışıklığın devam ettiği Venezuela’nın Devlet Başkanı Maduro, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ı suçladı.

Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın öldürülmesi için Kolombiya hükümeti ve ve mafyaya emir verdiğini söyledi.

ABD’Yİ YASADIŞI OLMAKLA SUÇLADI

Rus haber ajansı RIA’ya konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya (Petroleos de Venezuela) ABD’nin yaptırım kararının yasadışı olduğunu söyledi.

Maduro, ülke ekonomisini stabil hale getirmek için tüm çabayı harcayacaklarını da belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı almıştı.

ABD’DEN VENEZUELA PETROL ŞİRKETİNE YAPTIRIM KARARI

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararını açıklamıştı.

Bolton, Maduro’nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve “geçici devlet başkanı” olarak Juan Guaido’yu tanıdıklarını belirtmişti.

Mnuchin de Maduro’nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarına vurgu yaparak, bu kapsamda Venezuela PDVSA’yı yaptırım listesine aldıklarını ifade etmişti.

Buna göre söz konusu şirket ve onunla bağlantılı tüm varlıklar yaptırım listesine girmişti.

Mnuchin, bu şirketle iş yapan diğer unsurların da söz konusu yaptırımlara uyması gerektiğini kaydetmişti.

NTV