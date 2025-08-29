Maduro, Venezuela’nın Savunmasını Vurguladı

MADURO’DAN ASKERİ MÜDAHALE AÇIKLAMASI

Venezuela’nın başkenti Karakas’taki Macarao bölgesinde düzenlenen 2. Devrimci Özel Operasyonlar Kursu’nun kapanış törenine katılan Maduro, askeri üniforma ile yaptığı konuşmada ülkesine yönelik son gelişmeleri değerlendirdi. Maduro, olası bir askeri müdahaleye karşı, “Venezuela’ya girmelerinin hiçbir yolu yok. Karşı karşıya olduğumuz bu kuşatma, taciz ve Birleşmiş Milletler Şartı’nı ihlal eden yasa dışı tehditler, bizim güçlenmemiz içindir.” dedi.

ULUSAL SAVUNMA PLANLARI GÜÇLENDİRİLECEK

Maduro, “Tüm personeli, ulusal düzeydeki tüm milis güçlerini ve halkı bilgilendirin. Ayrıca bu koşulları, ulusun savunma planlarını güçlendirmek için değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün, 20 günlük kesintisiz kuşatmanın ardından, dünden daha güçlüyüz. Daha fazla ulusal ve uluslararası desteğe sahibiz.” şeklinde ifadeler kullandı. Törende Maduro’ya Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve üst düzey ordu komutanları eşlik etti.

KOLOMBİYA İLE BİRLİKTE GÜÇLENİYORUZ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’ya teşekkür eden Maduro, “Kendisi, Kolombiya’nın Catatumbo bölgesine 25 bin askerle yeni bir kuvvet konuşlandırılması talimatı verdi. Venezuela ve Kolombiya barış için birleşiyor, çünkü topraklarımızı biz koruyor, gözetiyoruz ve muhafaza ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN ASKERİ HAREKETLERİ

Bunun yanında, Trump’ın “uyuşturucu kartelleriyle mücadele” gerekçesiyle Karayipler bölgesine orduya ait unsurları gönderme kararı alınmasının ardından bölgeye bir denizaltı ve yedi savaş gemisinden oluşan bir deniz grubunun hareket ettiği aktarıldı. Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

VENEZUELA’NIN SAVUNMA HAZIRLIĞI

CNN’e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi, Trump’ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını açıkladı. 15 Ağustos’ta Trump, Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti. Maduro ise 18 Ağustos’ta ABD’nin olası müdahalesine ilişkin, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika’nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır,” demişti.