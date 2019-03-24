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Amerika Birleşik Devletleri’nin kaosa sürüklediği Venezuela’nın Devlet Başkanı Maduro, yeni kabinesini açıklayacak.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kısa süre sonra kabinesinde yapacağı değişikliği en kısa zamanda açıklayacağını bildirdi.

Tarihinin en ciddi siyasi krizinin ikinci ayını dolduran Venezuela’da iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV), Devlet Başkanı Maduro’ya destek vermek ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero’nun ‘terörizmi teşvik etmek’ suçundan gözaltına alınması dolayısıyla ‘terörizmi protesto etmek’ için yürüyüş düzenledi.

TRT