Mafya Çatışması Avrupa’da Yeni Boyut Kazandı

MAFYA ÇATIŞMASI YENİ BİR BOYUT KAZANDI

Türkiye’de uzun süre boyunca gündemden düşmeyen mafya yapılanmaları arasındaki çatışma, Avrupa’da yeni bir boyut kazanıyor. İtalya’da ortaya çıkan bir skandalın arkasında, Türk çetelerinin intikam planları olduğu anlaşılmış. Ağustos ayının başında, “Casperlar” çetesi tarafından İspanya’da gerçekleştirilen bir saldırıda “Daltonlar” üyesi Caner Koçer hayatını kaybetmiş ve bu durum iki örgüt arasındaki gerginliği yeniden alevlendirmiş durumda. Bu olayların ardından Almanya’da tutuklanıp sonra serbest bırakılan Casperlar lideri İsmail Atız (Hamuş Atız), İtalya’ya geçerek burada da gözaltına alınıp tutuklanmış.

İTALYA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya üzerinden polis ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’yi kutlayarak şunları ifade ediyor: “Macchina di Santa Rosa festivali öncesinde Viterbo’da iki silahlı Türk vatandaşının yakalanması, bu eşsiz etkinliğin güvenli bir şekilde kutlanmasını sağladı. UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilen bu festival, Viterbo halkı ve tüm İtalyanlar için büyük bir anlam taşıyor.”

SUIKAST PLANI HAZIRLIKLARI VE POLİS MÜDAHALESİ

İtalya basınında yer alan bilgilere göre, Atız’ın Viterbo’daki cezaevine gönderilmesinin ardından Daltonlar çetesi harekete geçmiş. Liderlerinin serbest bırakılma ihtimaline karşı hazırlık yaptıkları bildiriliyor. Atız’ın mahkemeye sevk edileceği gün için suikast planı yapan çete üyeleri, uzun namlulu silahlarla pusu kurmayı planlıyorlardı. Ancak polis baskınıyla yakayı ele veren üç kişiden birisi kaçmayı başarmışken, diğer iki Daltonlar üyesi Barış Kaya ve Abdullah Atik gözaltına alınmış.