Mag Ame Datça Ekipleri Farkındalık Etkinliği Düzenledi

AFET BİLİNCİ ARTIRAMA ETKİNLİĞİ

Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AME) Datça ekipleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda bir farkındalık etkinliği organize etti. Etkinlikte, 25 yıl önce meydana gelen felakette hayatını kaybeden vatandaşlar anılırken, afet bilincinin artırılması için katılımcılara çeşitli bilgilendirmeler sunuldu.

DOĞRU DAVRANIŞ BİÇİMLERİ PAYLAŞILDI

Etkinlikte açılan stantta, deprem ve diğer afetler karşısında nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgiler verildi. Katılımcılara, broşürler dağıtılarak afet öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgi sunuldu. MAG AME Datça ekibi, toplumda afet bilincini yaygınlaştırmayı ve afet durumlarında bireylerin bilinçli hareket etmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.