Magandalara 1 milyon 588 bin TL ceza

Son yıllarda giderek artan trafik magandalarının sebep olduğu görüntülerin sona ermesi için harekete geçen İçişleri Bakanlığı’nın attığı adımlar karşılık bulmaya devam ediyor.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, drift yapanlara ceza yasası çıktıktan sonra, bu suçtan 316 kişiye 1 milyon 588 bin 170 TL para cezası kesildi.

En çok İstanbul’da ceza kesildi. Ayrıca İstanbul ve İzmir’de sivil trafik ekiplerinin denetimi, vatandaşın sosyal medya ve basının paylaşımları ile illerdeki Mobese kamera tespitlerinden cezalar kesildi.

Diğer illerde de trafik ekiplerinin buna yönelik özel uygulamaları oldu.

YENİŞAFAK