Magazin Bahane Programında Taciz İddiaları Tartışıldı

MAGAZİN BAHANEDEN GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

Haberler.com stüdyosunda yayımlanan Magazin Bahane programının bu haftaki bölümünde Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, son günlerde sanat ve cemiyet dünyasında dikkat çeken taciz iddialarını ele aldı. Programda, oyunculuk alanındaki problemler, geçmişten günümüze değişen toplumsal algılar ve medya sektöründeki skandallar derinlemesine tartışıldı. Kalaycıoğlu, sektördeki sorunların köklü sebeplerine vurgu yaparken, Solaker ise özellikle Yeşilçam döneminden bugüne taşıyan taciz algısındaki dönüşümü inceledi.

TACİZ İDARELERİ SANAT DÜNYASINI SARSIYOR

Gökay Kalaycıoğlu, son dönemde yaşanan taciz iddialarının magazin ve sanat dünyasını derinlemesine etkilediğini dile getirerek, “Oyunculuk sektörü maalesef medyanın en kirli mahallelerinden biri” ifadelerini kullandı. Hakan Solaker ise sanat dünyasındaki taciz iddialarının uzun yıllardır devam eden bir problem olduğunu belirterek, “Taciz kültürü Yeşilçam’dan geliyor ama artık çok şey değişti” şeklinde konuştu.

SORUNUN KAPSAMI VE FARKINDALIK ÇAĞRISI

Kalaycıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tecavüz, tacizin en ağır boyutudur. Bu travmayı yaşayan isimlerden biri de Zerrin Özer’dir” diyerek dikkat çekici bir örnek sundu. Programda ayrıca erkeklerin de istismara uğradığı, fakat çoğu zaman toplum baskısı nedeniyle bu konuda sessiz kaldığına dikkat çekildi. Kalaycıoğlu, “Bu sadece kadınların değil, erkeklerin de yaşadığı bir sorun” diyerek toplumsal farkındalık oluşturma çağrısında bulundu.