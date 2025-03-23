“Magazin Yorumculuğunda Nitelik Sorunu Tartışması”

MAGAZİN YORUMCULUĞUNDA NİTELİK SORUNU

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker’in sunduğu Magazin Bahane programında, herkesin magazin yorumculuğu yapamayacağı ifade edilerek sektörde mevcut bir nitelik sorununun varlığına dikkat çekildi. Hakan Solaker, “Şarkıcıysan şarkı söyle, oyuncuysan oyna ama herkes magazinci olamaz” diyerek magazin yorumculuğunun uzmanlık gerektirdiğini belirtti.

YETKİN OLMAYAN İSİMLERİN KONUŞMASI

Gökay Kalaycıoğlu, sektörde yeterli donanıma sahip olmayan kişilerin söz sahibi olduğunu vurgulayarak, “Bir meslek sahibi olmak için eğitim almak, deneyim kazanmak gerekir ama magazinde herkes her şeyi söyleyebiliyor” dedi. Sanatçılar ve medya mensupları arasındaki sınırların belirsizleştiğini belirten Kalaycıoğlu, “Şarkıcıysan şarkını söyle, oyuncuysan oyna ama magazinci değilsen magazin yorumculuğu yapamazsın” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRDEKİ UZMANLIK TARTIŞMASI

Programda ele alınan diğer bir konu ise televizyon ekranlarında yorum yapan bazı kişilerin yetersiz bilgi donanımına sahip olmasıydı. Kalaycıoğlu, “Bugün ekranlarda cahillik akıyor. Gerçek magazinciler, emek veren isimler geri plana itiliyor” diyerek sektördeki uzmanlık tartışmasını yeniden gündeme getirdi.