Mağdur Öğretmenler, AK Parti İle Görüştü

ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞMELERİ

Mülakat mağduru öğretmenler, AK Parti Genel Merkezi’nde parti yetkilileri ile bir araya geldi. Öğretmen Koray Karataş, mağdur öğretmenleri temsilen görüşmelerde bulundu. Karataş, “AK Parti’de ilk önce AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile görüştük. Durumdan bahsettim tabi birçoğu vekilin durumdan haberdar olduğunu söyledi. Sayın Usta da bunu Bakan Bey’e ileteceğini söyledi” diye konuştu. Ardından, önceki dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir karşılaşma gerçekleşti. Gül’ün durumu bildiği ve çok fazla konuşmak istemediği, yargıyı işaret ettiği belirtildi. Karataş, “Müthiş bir durumda tıkanmış durumdayız. Mağduruz ama bütün çıkış yolları şu an tıkalı” ifadesini kullandı.

Mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde düzenledikleri basın açıklamasının ardından AK Parti Genel Merkezi’ne geçti. Karataş, yaptığı görüşmelerin sonuçlarından memnun kalmadıklarını dile getirdi. “Mağduruz ama bütün çıkış yolları şu an tıkalı” diyen Karataş, AK Partili yetkililerle yaptıkları görüşmeler arasından şu bilgileri paylaştı: “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘mülakatlarda kameraların olduğunu, her şeyin adil yapıldığını’ söyledi. Ben de durumu anlattım. Ciddi bir adaletsizlik var” dedi.

ADALETSİZLİK VE GELECEK KAYGISI

Karataş, mülakat sürecinde adaletsizlik yaşandığını belirterek, eski sistemin hâlâ yürürlükte olduğunu ve bu süreçte birçok öğretmenin elendiğini vurguladı. “Bakan’ın sözlerinin gerçek olmadığını ilettim” diyen Karataş, Sayın Usta’nın durumu Bakan Bey’e ileteceğini söylediğini ifade etti. Karataş, öğretmenlerin çaresizlik içinde olduğunu ve umudun kırıldığını söyledi. “Bir avuç arkadaş kaldık mücadele etmeye çalışıyoruz ama bizim de umudumuz kırılmaya başladı açıkçası” diye ekledi.