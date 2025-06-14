Magİnder, Babalar Günü İçin Özel Program Düzenledi

ÖZEL PROGRAM DÜZENLENDİ

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Babalar Günü kapsamında şehit babaları, gaziler ve güvenlik güçlerini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Aynı zamanda Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü de etkinlikte kutlandı. Malatya’daki programda, Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer, MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk, Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Molon ile gaziler ve şehit babaları bir araya geldi.

ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNE BORÇLUYUZ

Etkinlikte konuşan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, hem Babalar Günü’nü hem de Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Şehitlerimizin ailelerine ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Bu devlet kolay kurulmadı, bu topraklar kolay kazanılmadı. Her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Karademir, Türkiye’nin zor coğrafi şartlarına vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Bu ülkeye göz diken herkes bilsin ki biz birlikte oldukça kimse zarar veremez. Devletimize ve milletimize sahip çıkmalıyız” dedi.

KONUŞMALARDA TEŞEKKÜR VURGUSU

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk, Malatya Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Muharrem Kıbrız ve Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Molon etkinlikte yaptıkları konuşmalarda MAGİNDER’e teşekkür etti ve Babalar Günü’nü kutladı.

HEDİYELER VE HATIRA FOTOĞRAFLARI

Programın sonunda şehit babaları ve gazilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Ayrıca katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafları çekildi. MAGİNDER, jandarma teşkilatının fedakarca görev yapan mensuplarına teşekkürlerini ileterek, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.