Maginder Başkanı Karademir’den Boykot Tepkisi

BOYKOTA TEPKİ

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir, esnafın zorluklarla dolu bir süreçten geçtiğini belirterek, “Esnafımız ekmeğinin peşinde, boykot onları zor duruma sokar” dedi. Karademir, CHP’nin 2 Nisan’da gerçekleştirdiği alışveriş boykotu çağrısına karşı esnafı ziyaret etti ve burada açıklamalarda bulundu. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden ciddi şekilde etkilenen Malatya’nın ekonomik toparlanma süreci içinde olduğunu ifade eden Karademir, boykotun esnafı daha da zor bir duruma sokacağını vurguladı.

ESNAFA DESTEK OLUNMALI

Karademir, “Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş gibi depremin yıkıcı etkisini derinden yaşadı. İş dünyamız yeni yeni toparlanmaya başladı. Böylesine kritik bir süreçte, esnafımıza zarar verecek bir boykotun çağrısını yapmak son derece yanlıştır. Esnafımız zaten zor şartlarda ekmeğini kazanmak için mücadele ediyor. Onlara destek olmak yerine böyle bir baskı oluşturulmasını doğru bulmuyoruz” şeklinde konuştu.

DAYANIŞMA VURGUSU

Devletin yanında olduklarını ve ülkenin iç karışıklıklara sürüklenmemesi gerektiğini belirten Karademir, “Ülkemiz zaten zor günlerden geçiyor. Ramazan Bayramı’nın hemen ardından ülkenin huzurunun bozulmasına yönelik çabalar bizi üzmektedir. Bizim bu süreçte devletimize, milletimize ve esnafımıza daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Gün, ayrışma değil, birlik olma günüdür” diye ekledi.

BOYKOTUN YERİ

Boykotun asıl hedefinin yanlış yönlendirildiğine dikkat çeken Karademir, “Eğer boykot yapılacaksa, Gazze’deki kardeşlerimiz için İsrail mallarına yapılmalıdır. Türkiye’deki esnafımıza yapılan boykotun hiçbir anlamı yoktur, aksine yerel ekonomiyi baltalamaktan başka bir işe yaramaz” dedi.

ALTI ÇİZGİYİ ÇEKİYORUZ

Boykot çağrılarının iş dünyasını zor bir duruma soktuğunu dile getiren Karademir, siyasilere de çağrıda bulunarak, “Deprem bölgesindeki esnafımıza ve iş dünyasına daha fazla destek verilmelidir. Biz iş dünyası olarak bu boykotu kesinlikle kabul etmiyoruz. Esnafımızın yanında olmaya ve alışverişimize devam etmeye kararlıyız. Devletimizin aldığı her karar bizim için kıymetlidir ve milletçe sağduyulu olmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.