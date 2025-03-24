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Magİnder Başkanı Karademir’den Yaşlılara Övgü

YAŞLILAR HAFTASI ETKİNLİĞİNE KATILIM

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, 24-27 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı. Etkinlikte, Kerem Şaheser Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan programda konuşan Karademir, yaşlıların geçmişten gelen tecrübeleriyle geleceğe ışık tuttuklarını vurguladı.

YAŞLILARIN DEĞERİNE VURGU

Karademir, “Yaşlılarımız, bizim için yaşayan bir çınardır. Geçmişten geleceğe köprü kuran bireylerdir” sözleriyle yaşlıların önemini dile getirdi. Genç nesiller için yaşlıların deneyimlerinin büyük bir değer taşıdığını belirten Karademir, yaşlılara her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini ve mutluluklarının en güzel şekilde yansıtılması gerektiğini ifade etti.

TEŞEKKÜR VE BİRLİKTE HAREKET VURGUSU

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Karademir, “Güvenin Bakım Merkezi’ne, yönetim kuruluna ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz,” dedi. Karademir, etkinliğe katkı sağlayan Kerem Şaheser Anaokulu ve diğer yönetim kurulu üyelerine de minnettarlığını dile getirerek, birlikteliğin önemine dikkat çekti.

– MALATYA

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