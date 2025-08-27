MAGİNDER Başkanı Karademir, Korucuları Ziyaret Etti

ZİYARET VE TEŞEKKÜR

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Güvenlik Korucuları Derneği’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Karademir, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından köy korucularının sergilediği fedakarlığı vurgulayarak, “Köy korucularımız bu şehrin gizli kahramanlarıdır” dedi. MAGİNDER heyetini ağırlayan Malatya Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yasin Doğan ise, deprem sürecinde sahada aktif görev alan korucuların, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermek için büyük bir özveri gösterdiğini açıkladı.

KORUCULARIMIZIN ÖNEMİ

Doğan, “Kar kış demeden çadır kurduk, erzak dağıttık. Vatandaşın yanında olduk. Bu süreçte sahada sizleri de gördük. Malatya’nın eski günlerine kavuşması için gösterdiğiniz çaba nedeniyle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Köy korucularının kırsalda güvenliğin sağlanmasındaki rolüne dikkat çeken MAGİNDER Başkanı Karademir ise, “6 Şubat depremlerinin ardından şehrimiz büyük bir yıkım yaşadı. Kırsal bölgelerde ciddi nüfus yoğunluğu oluştu. Bu süreçte köy korucularımız, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştı. Bizler de sahada buna birebir şahitiz. Evini, işini bırakıp köyünün, mahallesinin başında duran bu insanlar, şehrin gizli kahramanlarıdır” dedi.

SÜREKLİ DESTEK

Karademir, açıklamalarını sürdürerek, “Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için canla başla görev yapan köy korucularımızın her zaman yanında olmalıyız. Polisimiz, jandarmamız ve korucularımız 7 gün 24 saat görev başındayken, biz vatandaşlar da onlara sahip çıkmalıyız. Çünkü biz geceleri rahat uyuyorsak, bu onların sayesinde. MAGİNDER olarak Malatya’nın toparlanma sürecinde olduğu gibi, köy korucularımıza da desteğimizi sürdüreceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.