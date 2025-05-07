MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Kutsal Baytak’a destek oldu

MALATYA’DA DEPREM SONRASI HİZMETLERİN TEŞEKKÜRÜ

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak’a 6 Şubat depremleri ve sonrasında gösterdiği gayretlerden dolayı şükranlarını sundu. Karademir, “Biz kendisini artık bir Malatyalı olarak görüyoruz” diye belirtti. MAGİNDER’de gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Karademir, Kaymakam Baytak’ın şehrin 6 Şubat öncesi ve sonrası hakkında sahip olduğu bilgilerin önemine dikkat çekti. “Kaymakamımız Kutsal Baytak, deprem anını yaşayan, devletimizin en iyi şekilde temsil eden bir kaymakam. Şu an şehirde sıkıntılar yaşıyoruz ama Kutsal Hanım gibi değerli bir devlet idarecisinin yanımızda olması bizim için çok mutluluk verici” dedi.

DEVLETİN YANINDA OLMA İFADELERİ

Karademir, 6 Şubat depremleri sonrasında Baytak’ın göreve devam ettiğini hatırlatarak, “Kendisi artık bizim için çok iyi bir Malatyalı. Devletin nasıl sorunları çözdüğünü görebiliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin.” dedi. Karademir, 12 Nisan’da yaşanan don olayının Malatya’yı olumsuz etkilediğini ve devletin bu süreçte gayret göstermeye devam ettiğini belirtti. “Kutsal Hanım, çiftçimizin, köylümüzün sorunlarını dinleyerek devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek yardımcı olmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

MAGİNDER’İN DESTEĞİ

MAGİNDER olarak devletin yanında olduklarını vurgulayan Karademir, “Her zaman söylediğimiz gibi devletimizin emrindeyiz. Üzerimize düşen ne varsa seve seve yapacağımızı belirtmek istiyorum.” dedi. Ayrıca, don olayının yarattığı sorunları dile getirerek, “Cumhurbaşkanımızdan ve kabinetenizden güzel destekler bekliyoruz. Bu şehrin ekonomisi kayısıya bağlı” ifadesini kullandı. Üreticinin elinde yeterli imkan olmaması durumunda devletten beklenti içine girmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

DEVLET YETKİLİLERİNDEN İSTİŞARELER

Toplantıda konuşan Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, MAGİNDER’in istişare toplantısına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Baytak, “Devlet olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz. Son yaşanan don olayı çiftçimizi olumsuz etkiledi ama tüm devlet yetkililerimiz sahada çalışmalar yürütüyor.” dedi. Malatya’nın kısa zamanda toparlanacağına inandığını söyleyen Baytak, “Umut ediyorum Yeşilyurt çok güzel bir noktaya ulaşacaktır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, MAGİNDER başkanı ve yönetim kurulu üyelerine gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti.