Maginder’den Ramazan’da İftar Etkinliği Organize edildi

İFTAR ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Malatya Girişimci İş Adamları Derneği (MAGİNDER), Ramazan ayı sebebiyle İnönü Üniversitesi öğrencileri ve Turgut Özal Araştırma Hastanesi’ndeki hasta yakınlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Bu anlamlı etkinlik, Ramazan’ın manevi atmosferini paylaşmak amacıyla gerçekleştirildi. Program, hasta yakınları ve üniversite öğrencileri arasında dayanışma ve kaynaşma ortamı yarattı.

DAYANIŞMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

MAGİNDER Ar-Ge Başkanı Mesut Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Malatya Girişimci İş Adamları Derneği (MAGİNDER) olarak, Ramazan’ın ruhunu birlikte yaşamak için buradayız. Öğrenci kardeşlerimiz ve hasta yakınlarımızla bir arada olmak bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikler, toplumumuzun dayanışma ruhunu güçlendiriyor” dedi. İftar programı öncesinde katılımcılara kumanya paketleri dağıtıldı.

KUMANYA DAĞITIMI YAPILDI

Mesut Özdemir, “Öğrenci arkadaşlarımıza kumanyalarını ulaştırdık. Bu, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yansıtmak adına önemli bir adımdır” şeklinde konuştu. MAGİNDER’in sadece iş dünyasında değil, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olduğunu dile getiren Özdemir, “MAGİNDER ailesi olarak, şehrimizin gelişimi için çalışmaya ve insanımıza dokunmaya devam edeceğiz. Desteğe ve yardıma ihtiyacı olan herkes için elimizden geleni yapacağız” ifadelerine yer verdi.