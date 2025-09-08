Magnum Çekilişi Canlı Yayın Saatleri

ÇEKİLİŞE DAİR DETAYLAR

Özellikle Porsche Taycan gibi büyük ödüllerin bulunduğu Magnum çekilişi, binlerce insanın ilgi odağı olan özel bir etkinliğe dönüşüyor. Peki, Magnum çekilişi saat kaçta yapılacak ve televizyon ya da internet üzerinden canlı izlenebilecek mi? İşte tüm ayrıntılar. Bu kampanya, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. tarafından, Milli Piyango İdaresi’nin 03.12.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-64780 sayılı izniyle gerçekleştiriliyor.

KAMPANYANIN DÖNEMLERİ VE TARİHLERİ

Kampanya 4 dönem üzerinden düzenleniyor: Birinci dönem 15.04.2025 – 14.06.2025, ikinci dönem 15.06.2025 – 14.08.2025, üçüncü dönem 15.08.2025 – 14.10.2025 ve dördüncü dönem ise 15.04.2025 – 14.10.2025 tarihlerini kapsıyor. Bu dönemdeki tüm katılımlar üzerinden genel çekiliş yapılacak. Magnum çekilişleri her dönem belirlenen tarihlerde, noter huzurunda ve yetkililerin katılımıyla gerçekleşiyor. Çekilişler sabah 11.00’de başlıyor ve Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum veya Magnum Mini ürünlerinden satın alan tüketiciler, ürün çubukları üzerindeki katılım şifrelerini kullanarak kampanyaya katılabiliyor.

KATILIM ve HEDİYELER

Magnum ürünleri için 2 çekiliş hakkı, Magnum Mini ürünleri için ise 1 çekiliş hakkı tanınıyor. Magnum çekilişini en çok merak edilen sorulardan biri “hangi kanalda yayınlanıyor?” sorusudur. Bu çekilişi Magnum Turkey Youtube kanalından takip edebilirsiniz. Her dönem, 10 kişi 300.000 TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı kazanıyor. Dönem genel çekilişinde ise 2 kişi 2024 model Porsche Taycan kazanacak. (tavsiye edilen satış fiyatı: 8.335.000 TL).

KARTIN KULLANIM ŞARTLARI

Magnum Card Param Hediye Kartı Türkiye genelinde geçerlidir; ancak telekom ürünleri, fatura ödemeleri, tütün/alkol, şans oyunları, kuyumculuk ve döviz işlemlerinde kullanılamaz. Karttaki bakiyelerin 31.03.2026’ya kadar kullanılması gerekiyor, nakde çevrilemiyor ya da hesaba aktarılamıyor.

ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Çekiliş tarihleri şu şekildedir: Dönem 08.07.2025 – saat 11:00, Dönem 09.09.2025 – saat 11:00, Dönem 04.11.2025 – saat 11:00 ve Dönem 04.11.2025 – saat 11:30 olarak belirlenmiştir. Kazananlar, her dönem için sırasıyla 12.07.2025, 13.09.2025 ve 08.11.2025 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi ekinde açıklanacak. Ayrıca talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacak. Asil talihliler için son başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde başvurmayan asil talihlilerin yerine yedek talihliler yine 15 gün içinde başvuru yapabilecektir. Başvurularda kimlik, okunabilir şifreli ürün çubuğu ve iletişim bilgileri ibraz edilmelidir.