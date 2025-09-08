Magnum Çekilişi Heyecanla Bekleniyor

MAGNUM ÇEKİLİŞİ HEYECANINI ARTIRIYOR

Her yıl geleneksel olarak organize edilen Magnum çekilişi, bu yıl da büyük bir heyecan yaratıyor. Katılımcılar, çekilişin yapılacağı tarih, yayın kanalı ve canlı izleme fırsatı hakkında bilgi almak istiyor. İlgili kampanya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. tarafından, Milli Piyango İdaresi’nin 03.12.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-64780 sayılı izni ile düzenleniyor. Kampanya dört farklı dönemden oluşuyor.

KAMPANYA DÖNEMLERİ

İlk dönem 15.04.2025 ile 14.06.2025 tarihleri arasında, ikinci dönem 15.06.2025 – 14.08.2025, üçüncü dönem 15.08.2025 – 14.10.2025 ve dördüncü dönem ise 15.04.2025 ile 14.10.2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Her dönem belirlenen tarihlerde noter huzurunda ve yetkililerin katılımıyla çekiliş yapılıyor. Çekiliş sabah saat 11.00’de başlamaktadır. Türkiye’deki satış noktalarından promosyonlu Magnum veya Magnum Mini ürünlerini satın alan tüketiciler, ürün çubuklarındaki katılım şifreleri ile bu kampanyaya katılabiliyor. Magnum ürünleri için 2, Magnum Mini ürünleri için ise 1 çekiliş hakkı sağlanıyor.

YAYIN VE KAZANILAN ÖDÜLLER

Çekilişi izlemek isteyenler için Magnum çekilişi, Magnum Turkey YouTube kanalı üzerinden takip edilebiliyor. Her dönem için 10 kişi, 300.000 TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı kazanıyor. Genel dönem çekilişinde ise 2 kişi, 2024 model Porsche Taycan aracı kazanma şansına sahip. Magnum Card Param Hediye Kartı, Türkiye genelinde geçerlidir fakat telekom ürünleri, fatura ödemeleri, tütün ve alkol ürünleri, şans oyunları, kuyumculuk ve döviz işlemlerinde kullanılamaz. Kart bakiyeleri 31.03.2026’ya kadar kullanılmalı ve nakde çevrilemeyecektir.

KAZANANLAR AÇIKLANMAYA BAŞLIYOR

İlk üç dönem çekilişleri sonrası kazananların açıklanma tarihleri ise şu şekildedir: 1. Dönem 08.07.2025, 2. Dönem 09.09.2025, 3. Dönem 04.11.2025 ve dördüncü dönem 04.11.2025 tarihinde saat 11:30’da yapılacak. Kazanan isimleri ise, her dönem için sırasıyla 12.07.2025, 13.09.2025 ve 08.11.2025 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi ekinde duyurulacak. Ayrıca, talihlilere taahhütlü posta yolu ile de bildirim yapılacak. Asil talihlilerin başvuru süresi 15 gündür, süresi içinde başvurmayan asil talihlilerin yerine yedek talihliler de 15 gün içinde başvuru yapabilecektir.

İlk dönem kazananları arasında 300.000 TL değerindeki Magnum Card Param Hediye Kartı için asil talihliler arasında Zeynep Kurt, Ezgi Şen, Gül Imren ve diğer isimler bulunuyor. Yedek talihliler arasında ise İbrahim Bozkurt, Gülşah Akçal, Emre Eşiyok gibi isimler yer alıyor. Porsche Taycan çekilişi ise 04.11.2025 tarihinde gerçekleşecek ve kazananlar 08.11.2025 tarihinde açıklanacak.