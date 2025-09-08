Magnum Çekilişi İzlemek İçin Hazır Mısınız?

ÖZEL ETKİNLİK: PORSCHE TAYCAN ÇEKİLİŞİ

Özellikle Porsche Taycan gibi etkileyici ödüllerin bulunduğu Magnum çekilişi, binlerce kişinin dikkatini üzerine çekiyor. Çekilişin saatinin ne zaman olacağı ve canlı yayının nereden izlenebileceği merak ediliyor. Etkinlik, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. tarafından düzenlenmekte olup, Milli Piyango İdaresi’nin izni ile gerçekleştiriliyor.

KAMPANYA DÖNEMLERİ VE UYGULAMA

Kampanya, toplamda 4 dönemden oluşmakta. İlk dönem 15.04.2025 – 14.06.2025 tarihleri arasında, ikinci dönem 15.06.2025 – 14.08.2025, üçüncü dönem 15.08.2025 – 14.10.2025 ve dördüncü dönem ise 15.04.2025 – 14.10.2025 saatleri arasında düzenleniyor. Magnum çekilişi, her dönem belirlenen zaman diliminde noter huzurunda ve ilgili yetkililerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Çekilişler sabah saat 11.00’de başlayacak. Türkiye genelindeki belirli satış noktalarından promosyonlu Magnum veya Magnum Mini ürünlerini satın alan tüketiciler, ürün çubukları üzerindeki katılım şifreleri ile kampanyaya katılabiliyor.

Magnum ürünleri için katılımcılara 2 çekiliş hakkı, Magnum Mini ürünleri için ise 1 çekiliş hakkı tanınıyor. Çekilişi canlı olarak Magnum Turkey Youtube kanalından takip edebilirsiniz. Her dönem 10 kişi, 300.000 TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı kazanacakken, genel çekilişte 2 talihli 2024 model Porsche Taycan’ı kazanacak (tavsiye edilen satış fiyatı: 8.335.000 TL).

KART KULLANIMI VE ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Magnum Card Param Hediye Kartı Türkiye genelinde geçerli olup, telekom ürünleri, fatura ödemeleri, tütün/alkol, şans oyunları, kuyumculuk ve döviz işlemlerinde kullanılamıyor. Kart bakiyeleri 31.03.2026’ya kadar kullanılmalı, nakde çevrilmesi ya da hesaba aktarılması mümkün değil. Çekiliş tarihleri şu şekilde belirlenmiştir: 08.07.2025 – saat 11:00, 09.09.2025 – saat 11:00, 04.11.2025 – saat 11:00 ve 04.11.2025 – saat 11:30. Kazananlar her dönem için Hürriyet Gazetesi’nin Cumartesi ekinde belirtilen tarihlerde duyurulacak. Asil talihlilere de taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Asil talihlilerin başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde başvurmayan asil talihlilerin yerine 15 gün içinde yedek talihliler başvuru yapabilecektir. Başvurularda kimlik, okunabilir şifreli ürün çubuğu ve iletişim bilgileri önceden ibraz edilmelidir.