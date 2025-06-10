Mağrib Direniş Konvoyu, Gazze Ablukasını Kırmayı Hedefliyor

GAZZE’DEKİ ABLAKANIN KALDIRILMASI İÇİN KONVOY YOLA ÇIKTI

Tunus’tan hareket eden “Mağrib Direniş Konvoyu”, kara yolu ile Libya’ya ulaşarak Gazze’deki soykırımın bir an önce durdurulmasını ve ablukanın kaldırılmasını talep ediyor. Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya ve Libya’dan yaklaşık 2 bin aktivistin katıldığı konvoy, başkent Trablus’un yakınlarındaki Zaviye kentinde bir gece kaldıktan sonra Libya’nın diğer durağı Misrata’ya geçmeyi planlıyor. Yaklaşık 120 araç ve 12 otobüsten oluşan konvoya Kahire’de farklı ülkelerden (yaklaşık 50 ülke) hava yoluyla gelen aktivistlerin de katılması hedefleniyor.

KONVOYUN AMACI ABLAKAYI KIRMAK

Konvoyun Tunus organizatörlerinden aktivist Heyfe Mansura, konvoyun Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıktığını aktarıyor. “Bu girişim, Gazze’deki ablukayı deniz, hava ve kara yoluyla kırmak için çalışan dünyanın dört bir yanındaki çeşitli diğer bileşenlerle koordinasyon halinde başlatıldı.” diyor Mansura ve konvoyda Tunus, Cezayir ile Libyalı yüzlerce aktivistin bulunduğunu kaydediyor. Libya ile ilgili yapılan organizasyonları üstlenen Ahmed Abdulgani ise, yaklaşık 190 Libyalı aktivistin konvoya dahil olması için çalışmalar yaptıklarını ifade ediyor. Abdulgani, “Konvoyun amacı Gazze’deki kardeşlerimize uygulanan ablukayı kırmak. İki yıldır tarihin en iğrenç suçlarına şahit oluyoruz. Hiçbir Müslüman bunlara tahammül edemez, Müslüman olmayan da tahammül edemez.” diye ekliyor.

ARAP ÜLKELERİNDEKİ SESSİZLİK BOZULMALI

Tunuslu gazeteci aktivist Fadiye el-Huseyni, Gazze’deki ablukanın kırılması için Arap ülkelerindeki sessizliği bozmak istediklerini belirterek, “Konvoyun asıl amacı, Avrupa’nın sessizliğinden önce Arapların sessizliğidir. Avrupa sokağındaki insanların heyecanlandığını ve dışarı çıkıp sessizliği bozduğunu gördük. Filistin sorununu Avrupa sokağından ve Avrupa toplumundan daha fazla önemseyen Arap ülkelerinin halkları nerede?” şeklinde konuşuyor. Mağrib Direniş Konvoyu’nun Sözcüsü aktivist Nebil Şennufi de, konvoyun amacının Refah Sınır Kapısı’na ulaşmak ve İsrail üzerinde baskı oluşturmak olduğunu vurguluyor.

MISIR’IN KABULÜ BEKLENİYOR

Mısır’ın konvoyu kabul edip etmeyeceği konusunda ise henüz net bir karar alınmadığı belirtiliyor. Şennufi, Mısır’ın Tunus Büyükelçisi ile uzun bir görüşme yaptıklarını ve açık bir red veya kabul yanıtı almadıklarını ifade ediyor. Büyükelçinin konuyu Mısır devletine ileteceğini ve ülkeye girişleri hakkında Mısır’ın karar vereceğini söylediğini aktaran Şennufi, “Ancak Mağrip konvoyunun Mısır’a girmesinin Mısır tarafının çıkarına olduğuna inanıyoruz.” diyor. Mısır’ın Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini açıkça reddettiğini, Mısırlı yetkililerin bu konvoyun amacını anlayıp güvenli bir şekilde girişini kolaylaştıracağına dair umudunu vurguluyor.

Uluslararası hukuk alanında faaliyet gösteren Tunuslu aktivist Sare Zabi, Gazze’deki Filistinlilere uygulanan ablukayı kırmak için konvoya katıldığını belirtiyor. “Uluslararası toplumun devam eden soykırımı durdurmak için herhangi bir çözüm bulamaması ışığında hedefimize ulaşmayı umuyoruz.” diyen Zabi, Libya’dan geçerek Mısır’a ve Refah Sınır Kapısı’na ulaşmayı hedeflediklerini ekliyor.