Mağrib Direniş Konvoyu Libya’ya Girdi

MAĞRİB DİRENİŞ KONVOYUNUN GİRDİĞİ LİBYA

Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Cezayir, Tunus ve Moritanya’dan oluşan “Mağrib Direniş Konvoyu”, Libya topraklarına giriş yaptı. Gece saatlerinde Tunus-Libya sınır kapısı olan Ras Cedir’den ülkeye geçen konvoyu, yüzlerce Libyalı karşıladı. Konvoy, Ras Cedir’de geceleyerek, Libya’daki ilk durağı olan başkent civarındaki Zaviye kentine doğru ilerliyor.

LIBYA’DA MOTİVASYON ARTIRILIYOR

Libyalı aktivistlerin de katılmasının beklendiği konvoy, ülkenin batısındaki Misrata kentinde de duracak. 12 otobüs ve 100 araçtan oluşan konvoyda, binin üzerinde aktivist yer alıyor. Tunus merkezli Bağımsız Filistin’le Dayanışma Koordinasyonu’nun öncülüğünde düzenlenen kafiye, önemli bir topluluk oluşturuyor. Kafilenin Sözcüsü Dr. Muhammed Emin Bennur, dün yaptığı açıklamada, “Gazze’ye ulaşıncaya kadar kafileye binlerce kişinin katılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL BİR GİRİŞİMİN PARÇASI

Bennur, “Bu konvoy, Avrupa, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’dan 30’dan fazla ülkenin katıldığı küresel bir girişimin parçası. Gazze’ye kara, deniz ve hava yoluyla ulaşmayı amaçlayan farklı organizasyonlarla eş zamanlı hareket ediyoruz. Bizim hedefimiz, kara yoluyla Gazze’ye ulaşmak ve yolculuk boyunca yapacağımız etkinliklerle Gazze’de yaşananları dünyaya duyurmak.” şeklinde konuştu.