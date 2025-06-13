Mağrip Direniş Konvoyu, Misrata’da karşılandı

GÖSTERİYE DÖNÜŞEN KARŞILAMA TÖRENİ

Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Mağrip Direniş Konvoyu, Libya’nın Misrata kentindeki Uluslararası Fuar Merkezi’nde kalabalık bir grup tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Filistin ve Libya bayrakları taşıyan Misratalılar, konvoydaki Tunus ve Cezayirli aktivistlere gül hediye etti ve üzerlerine gül yaprakları saçtı. Kentin çeşitli yerlerinde “Misrata halkı Direniş Konvoyu’nu selamlıyor” ve “Direnişin kentine hoş geldin Direniş Konvoyu” yazılı dev pankartlar asıldı.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

Karşılama töreninde, kentteki kanaat önderlerinin yer aldığı bir bölüm, aktivistleri tebrik etti. İlkokul öğrencilerinin oluşturduğu izci gruplar, “Filistin’e özgürlük”, “Adalet için Gazze’nin yanında ol” ve “Dünyanın acısını taşıyan topraklara selam olsun” yazılı pankartlar taşıdı. Misrata sakinleriyle konvoydaki aktivistler arasında gerçekleşen bu buluşma, Gazze’ye destek gösterisine dönüştü. Libyalılar, “Canımız kanımız sana feda olsun Gazze” sloganları attı.

MISIR’DAKİ ENGELLER

Konvoy, Mısır’a ulaştığında, farklı ülkelerden kara ve hava yoluyla gelen çok sayıda aktivistin de katılması bekleniyordu. Ancak Kahire yönetiminin tutumu bu durumu engelledi. Kocaeli’den konvoya katılmak üzere yola çıkan gazeteci Furkan Çalışkan, Mısır güvenlik güçleri tarafından Kahire Havalimanı’nda alıkonuldu. Çalışkan, sosyal medya hesabından “Kahire Havalimanı’nda deport ediliyoruz. Askerler bize saldırdı. 5 saat boyunca hiçbir şey yemeden bekletildik” açıklamasında bulundu. Mısır askerlerinin sert tavrını eleştiren Çalışkan, “Barış için geldiğimiz bu topraklarda bize düşman muamelesi yapıldı. İsrail askerlerinden farkları yoktu” dedi.