Mahalle Muhtarı Hayvanlar İçin Su Bıraktı

MAHALLE MUHTARINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Afyonkarahisar’da bir mahalle muhtarı, yaz aylarının sıcak günleriyle birlikte sokak hayvanlarını düşünerek mahallenin farklı bölgelerine su kabı yerleştirdi. Ethem Kelekçi Mahallesi Muhtarı Ramazan Güçlü, bu kapsamda 25 adet su kabı bıraktı. Muhtar, bu davranışıyla kedi, köpek ve kuşların susuz kalmalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

SUYUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Muhtar Güçlü, gerçekleştirdiği etkinlik hakkında yaptığı açıklamada “Sadece insanlar değil, sokaktaki canlarımız da bu sıcaklarda suya muhtaç. Herkes evinin önüne bir kap su koyarsa, birlikte daha yaşanabilir bir çevre oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı. Bu duyarlılık, bölgedeki sokak hayvanları için önemli bir destek sağlıyor.