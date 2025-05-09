Mahalle Muhtarı, Saldırıda Yaralandı

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Elazığ’da Sürsürü Mahallesi Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Muhtarlık ofisinin kameralarına yansıyan kayıtlarda, şüphelinin ofis girişinde bir süre beklemesi ve sonrasında içeri girmesi görülüyor.
SALDIRI ANI VE ÇEVREDEKİLERİN TEPKİSİ
Görüntülerde, şüphelinin kameranın görmediği koridorda Özdemir’e yanında getirdiği tabancayla ateş açtığı ve ardından olay yerinden kaçtığı anlar yer alıyor. Çevrede bulunan kişiler, Özdemir’i ofisin önüne getirip durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.