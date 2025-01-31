Mahalle Muhtarlığında Şok Üstüne Şok!

MUHTARLIK GÖREVİ DÜŞÜRÜLDÜ

Karabük’te, eşinin muhtarlığının düşürülmesi sonrası tekrarlanan seçimde ailedeki yeni muhtar Aysun Bostancı, yürütülen dava sonuçlandığında hapis cezasına çarptırılarak görevden alındı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, Fahri Bostancı (57) 566 oy ile Aydınlıklevler Mahallesi’nin muhtarı oldu. Ancak, Bostancı’nın 10 yıl önceki bir kavgadan dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve memnu haklarının elinden alındığı bilgisi diğer adaylar tarafından İlçe Seçim Kurulu’na itiraz edildi.

TEKRAR SEÇİM YAPILDI

Olayın araştırılması sonucunda, mazbatanın iptaline ve seçimlerin yeniden yapılmasına karar verildi. Bu durumda, Bostancı eşi Aysun Bostancı’nın 2 Haziran 2024’teki seçimlerde aday olmasını istedi. Aysun Bostancı, haksızlığa uğradığını düşündüğü için seçimdeki 3 erkek rakibini geride bıraktı ve 70 oy farkla mahalleye muhtar oldu. Ayrıca, Karabük’ün ilk kadın muhtarı unvanını kazandı. Mahallede hizmet çalışmalarına başlayan Bostancı’nın 2021’de teyzesi ve çocukları ile yaşadığı bir arbede nedeniyle açılan dava, Asliye Ceza Mahkeme’den Ağır Ceza Mahkeme’sine taşındı. Burada ‘Nitelik Yağma’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası alarak 15 gün cezaevinde kaldı.

DAVA SÜRECİ VE İTİRAZ

Bostancı, duruma tepki göstererek nitelikli yağma suçunu işlemediğini öne sürdü ve görevine iade edilmesini istedi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Aysun Bostancı, 4 yıl önce annesiyle birlikte köye dut toplamaya gittiklerinde yaşanan bir olayı anlattı. “Köyün içine geldik. Teyzemin bir tanesi ‘Kimin dutunu silkelediniz. Niye geldiniz’ diyerek annemle kavga etmeye başladı” şeklinde anlatan Bostancı, bu durumdan dolayı şikayetler alındığını ifade etti. Davaların görüldüğünü, şikayetlerin geri alındığını belirten Bostancı, “Ben uyuşturucu mu sattım? Devlete ihanet mi ettim? Kara para mı akladım? Bir kova yüzünden hapiste kaldım” diyerek durumun adaletsizliğini vurguladı.

ADALETSİZLİK VE HAYATIN ZORDU

Bostancı, muhtarlığının düştüğüne dair bildirimi saat 16.00 sıralarında aldığını ve eşinin memnu haklarının elinden alındıktan sonra halkın desteğiyle muhtarlığı kazandığını aktardı. “İyi de çalışıyorduk. Seçimden sonra benim bile haberim yokken ‘sabıkası varmış’ diye mahallede dedikodu yayılmış” diyen Bostancı, psikolojik destek almaya başladığını ve şekerinin yükseldiğini belirtti. Daha önce muhtarlığı düşürülen Fahri Bostancı da, yoğurt kovasının neden olduğu bir durumdan 10 yıl hapis cezası aldığını belirtti. “İyi hal indirimiyle bu ceza 2 yıl 1 aya düştü. Biz adalet sarayının önünden geçmeye korkar olduk. Bir plastik kova için muhtarlık düşer mi?” şeklinde sordu.