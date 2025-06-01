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Mahalle Sakinleri Muhtarını Seçti

KİŞİLER MUHTARLARINI SEÇMEK İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri, muhtarlarını seçmek amacıyla sandık başına gitti. Beyşehir’in Şamlar Mahallesi’nde gerçekleştirilen muhtarlık ara seçimleri için vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Şamlar Köyü Muhtarlığı’nda kurulan sandıklarda oy kullandı. 120 seçmenin bulunduğu yerleşim merkezinde, üç aday yarışıyor. Oy verme işlemleri saat 17.00’ye kadar sürecek.

Şamlar Mahallesi’nde yerel seçimlerde muhtar olarak seçılmış olan kişinin, görev süresi içinde aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından muhtarlık görevini, birinci sırada aza seçilen Şeref Şenol yürütüyor. Şenol, muhtarlık seçiminde seçilebilmek için iki adayla daha rekabet ediyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı doğrultusunda, Konya’nın Beyşehir, Ereğli, Kulu, Ahırlı, Selçuklu ve Doğanhisar ilçelerine bağlı toplam altı mahallede muhtarlık ara seçimleri yapılıyor. Ayrıca Kulu’nun Mandıra Mahallesi’nde muhtarlık ve ihtiyar heyeti ara seçimi de gerçekleştiriliyor.

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