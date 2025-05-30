Mahalle Seçimi İçin Sandık Kurulacak

SEÇİM İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİYORLAR

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Selçukbey Mahallesi, yeni muhtarını seçmek için 1 Haziran Pazar günü sandık başına gidiyor. Geçen Aralık ayında kalp krizi nedeniyle vefat eden muhtar Salih Bütün’ün ardından, mahalle sakinleri yeni ismini belirlemek amacıyla oy kullanacaklar. İlçe Seçim Müdürü Yücel Demiralay, bu seçimin titizlikle gerçekleştirildiğini belirtti.

SEÇİMDE YER ALACAK SANDIKLAR

Demiralay, Selçukbey Mahallesi’nde toplamda 14 bin 033 seçmenin bulunduğunu ifade ederek oy kullanma işleminin Lütfi Ege Anadolu Lisesi’nde kurulacak 20 sandık ve Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu’nda yer alacak 15 sandıkla gerçekleştirileceğini söyledi. Muhtarlık seçiminin sabah saat 08.00’de başlayıp akşam 17.00’de sona ereceği kaydedildi. Her sandıkta 7 kişilik sandık kurulu görev alacak. Seçim öncesinde sandık başkanları ve memurlara gerekli eğitimler verildi.

EŞİT OY DURUMU İÇİN KURA YÖNTEMİ

Demiralay, oy sayımı sonrasında adaylar arasında eşit oy çıkması durumunda kazananın kura yöntemiyle belirleneceğine dikkat çekti. Denizli’ye yaklaşık altı ay önce atanan Seçim Müdürü Yücel Demiralay, seçim sürecinin şeffaf ve düzenli yürütülmesi için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını aktardı.

MAHALLE SAKİNLERİNE ÇAĞRI

Mahalle sakinlerine çağrıda bulunan Demiralay, “Demokrasiye sahip çıkmak için herkesin sandığa giderek oyunu kullanmasını bekliyoruz. Seçim müdürlüğü olarak mahallemizde yapılacak muhtarlık seçimiyle ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Mahalle sakinlerimizin huzurla gelip oylarını kullanabilmeleri için tedbirler alındı” diye konuştu.