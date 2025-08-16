“Mahalle Seçiminde Kavga Üzgünüm”

KAVGA ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mahalle seçiminde meydana gelen kargaşa hakkında DHA’ya bilgi veren CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, “Kamuoyu ve basına böyle görüntüler yansıdığı için partimiz adına gerçekten çok üzgünüz. Suçlu veya hatalı kim ise mutlaka gereğini yapacağız. Ben şehir dışında olduğum için olayı görmedim. Bu tatsız durum yaşandıktan sonra arkadaşlar sadece yaşanan olay hakkında bilgi verdiler.” dedi.

OLAYLA İLGİLİ DETAYLAR YETERSİZ

Özdağ, kavganın çıkma sebebi hakkında henüz bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. “Ancak kamuoyu ve basına böyle görüntüler yansıdığı için partimiz adına gerçekten çok üzgünüz. Ama suçlu veya hatalı kim ise mutlaka gereğini yapacağız. Böyle bir görüntü ortaya çıktığı için kamuoyu ve partili seçmenlerinden çok özür diliyorum.” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.