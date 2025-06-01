Mahalle ve köy muhtarlığı seçimleri yapıldı

SEÇİM GÜNÜNDE OY VERME İŞLEMLERİ ADIM ADIM GERÇEKLEŞTİ

Bazı illerde çeşitli nedenlerle boş kalan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi amacıyla 405 yerleşim biriminde seçim gerçekleştirildi. Ayrıca, 2 yerleşim biriminde halk oylaması yapıldı. Oy verme işlemleri, 08.00’de başlayıp 17.00’de sona erdi. Ankara’da, vatandaşlar Çankaya ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde Sarar İlkokulu ve Eti Mahallesi için Atatürk Lisesi’nde sandık başına gitti.

HALK OYLAMALARI VE MUHTARLIK SEÇİMLERİ YAPILDI

Bartın ilinde Çaybükü köyünün Börekçiler Mahallesi ve Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyünde halk oylaması gerçekleşti. Çankırı’da ise Buğday Pazarı Mahallesi ile Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı ve Keseköy’de vatandaşlar oylarını kullandı. Diyarbakır’da, merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı seçimi için Nuriye Zeki Has Ortaokulu’nda oy verme işlemi yapıldı. Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde General Şükrü Kanatlı Mahallesi Muhtarlığı seçimi dolayısıyla Vali Teoman Ortaokulu’nda ve Kırklareli’nde Akalar Mahallesi ile Yoğuntaş köyünde muhtarlık ara seçiminde oy kullanıldı.

OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI, SAYIM BAŞLADI

Konya’nın Selçuklu, Beyşehir, Kulu, Ahırlı, Doğanhisar ve Ereğli ilçelerinde belirlenen okullara gelen vatandaşlar oyunu kullandı. Ayrıca, Yalova merkeze bağlı Samanlı köyünde boş muhtarlık için Rebia Şenavcen Ortaokulu’nda halk oylamasına gidildi. Denizli, Elazığ ve Sakarya’da da birçok köy sakini ve mahalleli vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak sayım ve döküm işlemlerine geçildi. İlk sonuçlara itiraz süreci iki hafta olarak belirlenirken, itirazların ardından seçim sonuçları kesinleşecek. Seçimi kazanan adaylar, yasal sürelerin dolmasının ardından mazbatalarını alarak görevlerine başlayacak.