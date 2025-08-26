Mahallede Bariyerle Yangın Önleme Tedbiri

MAHALLE İÇİN ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bursa’nın Kestel ilçesindeki Orhaniye Mahallesi’nin muhtarı Osman Yıldız, ormana izinsiz girişleri durdurmak amacıyla mahallede 3 farklı noktaya bariyer yaptırdı. 17 aydır muhtarlık görevini sürdüren Yıldız, bu uygulamanın, ormanlık alana izinsiz girişleri engelleyerek orman yangınlarını önlemek ve yanlış işaretlenen Uludağ yolundaki mağduriyetleri gidermek için yapıldığını belirtti. Kaymakamlığa bariyer yaptırılması için resmi başvuruda bulunduğunu ifade eden Yıldız, gerekli izni aldıktan sonra Orman İşletme Müdürlüğü ile iş birliğiyle 1 Temmuz’da başlattıkları uygulama kapsamında 3 noktaya otomatik bariyer yerleştirdiklerini söyledi.

ORMAN YANGINLARINI ÖNLEME AMAÇLI UYGULAMALAR

Yıldız, yaptıkları bariyerlerin ardından mahallede yalnızca ormanlık alanlar ve tapulu arazilerin bulunduğunu vurguladı. Son zamanlarda artan orman yangınlarını önlemek için bariyerlerle kontrol sağladıklarını aktaran Yıldız, “Karşı tarafımızdaki Gürsu ve Kestel’in bazı mahalleleri yangından etkilendi. Orman İşletme Müdürlüğünden iznimizi alarak 16 Ağustos itibarıyla kapılarımızı devreye aldık.” dedi. Ayrıca, bariyerin uzaktan kumanda yöntemiyle açılabildiğini belirterek, “Bariyere cep telefonu numarası yazdık. Arandığında uzaktan açılabiliyor.” şeklinde bilgi verdi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN GELEN OLUMSUZLUĞU AZALTMA AMAÇLI YENİ YAKLAŞIMLAR

Osman Yıldız, orman yangınları nedeniyle kayıplar yaşandığını ifade ederken, “Bu önlemleri aldık. Yaptığım resmi bir uygulama. Doğru olan için sonuna kadar mücadele edeceğim.” dedi. Ayrıca, bariyerin kumanda satışına dair çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, kumandası olmayanların muhtarlığa gelerek form doldurup, bariyerin açılmasını sağlayan cihazlardan alabileceğini açıkladı. “Her kumandanın numarası var. Yapılan her şey resmidir.” ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Bekir Aladağ, bariyer uygulamasının getirdiği güvenlikten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Yabancılar çok geliyordu. O yüzden rahatsızdık köylü olarak. Ateş yakıyorlardı, piknik yapıyorlardı. Muhtarımız böyle bir şey düşündü.” dedi. Onur Aydın ise bariyer yapılmadan önce yabancıların sıkça burayı kullandığını ve bunun tehlikeli olduğunu belirtti. Aydın, bariyer uygulamasından sonra şikayetlerinin sona erdiğini ve “Bu zamana kadar yangınla karşılaşmadık. İnşallah bundan sonra da karşılaşmayacağız.” diye ekledi.