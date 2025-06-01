Mahallede Muhtarlık Seçimi Heyecanı Var

MUHTAR SEÇİMİ HEYECANI BAŞLADI

Hatay’da yerel seçimlerde Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde muhtar olarak seçilen Ahmet Abay’ın vefatı sonrası, mahalle sakinleri yeni muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde 65 yaşındaki Ahmet Abay muhtarlık görevini kazanmıştı. Ancak muhtar, kısa bir süre sonra sağlık sorunları nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Mevcut muhtarın vefatının ardından, muhtarsız kalan mahallede Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla 6 ay sonra muhtarlık seçimi yapılması kararlaştırıldı.

YENİ MUHTARIN SEÇİMİ İÇİN SANDIK BAŞINDALAR

Mahalle sakinleri, yeni muhtarlarını belirlemek için sabahın erken saatlerinde Vali Teoman Ortaokulu’nda kurulan sandığa giderek oy kullandılar ve yeni muhtarları Ümit Şeref olarak seçtiler. Muhtarlık seçimi sürecinde oy kullanan Mehmet İsmail Kırgız, “General Şükrü Kanatlı Mahallesi muhtarlık seçimi için geldik. Deprem görmüş bir yerde seçim heyecanı yok, durgun geçiyor. Muhtarlık için 4 aday yarışıyor. Oyumu kullandım ve sonucu merakla bekliyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

SEÇİMDEKİ HEYECAN VE KATILIM ORANI

Mevcut muhtarın vefatından sonra düzenlenen seçimde 6 aday yarıştığını ifade eden Özgür Ördek, “Mahallenin mevcut muhtarı vefat etti. Bu nedenle tekrardan muhtarlık seçimi yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu 6 ay gibi bir süre verdikten sonra seçim yapıyoruz. Muhtarlık seçimi için 6 aday var. Bu seçimde ortalama 2 bin oy kullanılacak. Adaylar heyecan için yarışıyor. Mahalle sakinleri vatandaşlık görevlerini yapıyor. Mevcut durumlara rağmen seçmenler buraya geliyorlar ve yüksek bir seçmen katılımı bekliyoruz” sözleriyle durumu değerlendirdi.