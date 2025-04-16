Mahallede Selası Verilen Uğur Şan Şaşırdı

HUSUMET VE SELA MESCİDİ KARIŞTIRDI

Konya’nın Meram ilçesinde, aynı mahallede yaşayan bireyler arasında husumet nedeniyle yaşanan ilginç bir olay, mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. 28 yaşındaki Uğur Şan, kendi selasının okunduğunu duyunca büyük bir şok yaşadı. “Ben öldüm diye yakınlarım eve geldi. ‘Ben ölmedim’ diye dışarı çıkınca herkes hortlak görmüş gibi geriye kaçtı” diyen Şan, yaşadığı durumu anlatmakta zorluk çekti. Olay, geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI AÇIKLADI

Olayın başlangıcı, 13-14 yaşlarındaki iki çocuğun, Ramazan Bahçeci Camisi’ne gelerek, mahalle sakinlerinden Uğur Şan’ın vefat ettiğini belirtmesiyle gerçekleşti. İmam, çocukların verdiği bilgi üzerine Uğur Şan’ın selasını vererek ismini duyurdu. Selayı duyan Uğur Şan’ın yakınları, hızlı bir şekilde evin önüne toplandı. Şan, evin önünde topluluğu görünce dışarı çıkarak, “Ben ölmedim” dediğinde, kalabalık büyük bir şaşkınlık yaşadı. Camideki güvenlik kameralarını izleyen Şan, çocukların daha önce aralarında motosiklet meselesi olan kişilerin yakınları olduğunu gördü ve emniyete başvurarak şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda 13 yaşındaki A.T. ve 14 yaşındaki Y.K. yakalandı ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YAŞANAN ŞOK VE SONUÇLARI

Uğur Şan, kendi selasının verildiğini söyleyerek, “Kahrolsun o düşman beni öldüremedi. Komşularım ayaklandı, ‘Ben ölmedim’ dedim, herkes geriye kaçtı” diye ifade etti. Ayrıca, yaşanan olay sonucunda yakınlarının sağlık durumlarının kötüleştiğini belirten Şan, “Devletten beni güvence altına almasını istiyorum. Canım tehlikede” dedi. Şan, olay sonucunda yaşadığı stresten dolayı ailesinin de psikolojik olarak kötü etkilendiğini, herkesin fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını anlattı.

BABAANNENİN DERTTİ

Uğur Şan’ın selasını duyup fenalık geçiren babaannesi Fatma Şan, “Haydar oğlu Uğur Şan vefat etmiş deyince benim huzurum gitti, kalbim sıkıştı; beni ayılttılar” dedi. Olayın ardından yaşananlar karşısında tepkisini dile getiren Fatma Şan, sonuna kadar davacı olduğunu vurguladı. Bu ilginç olay, mahallede geniş yankı uyandırdı ve dikkatleri üzerine çekti.