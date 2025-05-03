Mahallede Tartışma Kavgaya Dönüştü, Yaralılar Var

TARTIŞMALAR KAVGA BOYUTUNA ULAŞTI

Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan bir iş yeri önünde, iki grup arasında bir tartışma patlak verdi. Tarafların yakınlarının olaya dahil olmasıyla tartışma hızla kavgaya dönüştü. Taraflar arasında tekme, tokat ve sopalarla saldırılar meydana geldi. Kavga sırasında masa, sandalye ve tabureler havaya uçtu. O anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kavga sırasında değişik bölgelerinden darbe alan dört kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme süreci başlamış durumda.