Mahallede Vurulan Tilkinin Cansız Bedeği Bulundu

OLAYIN DETAYLARI

Eskişehir’de, av bölgesi olmayan bir mahallede tüfekle vurulduğu iddia edilen bir tilkinin cansız bedeni bulundu. Olayın yaşandığı Keskin mahallesinde, bu gece saatlerinde yaklaşık 10 dakika boyunca kısa aralıklarla tüfek atış sesleri duyuldu. Ertesi sabah saatlerinde ise, mahalledeki bir evin bahçesinde tüfekle vurulduğu öne sürülen tilkinin cesedi tespit edildi.

ÇEVRE SAKİNLERİNİN ENDİŞELERİ

Atış yapan kişilerin bölgede sıkça avlandığını belirten çevre sakinleri, bu durumun kendilerini dışarı çıkmaktan endişelendirdiğini ifade ediyor. Bir mahalle sakini, “Bu kişilerin gece meskun mahalde ateş etme hakları yoktur” diyerek, silahla ateş eden kişilerin alkollü olup olmadıklarına ve kendilerine zarar verip vermeyeceklerine dair kaygılarını dile getirdi. Ayrıca, “Burası bir av bölgesi değildir. Tüfeklerin ruhsatlı olup olmadığı da belli değildir” dedi.

GÜVENLİK RİSKLERİ VE YASAL DURUM

Mahalle sakini, “İnsan ikametinin her 100 metrede bir konut bulunduğu bir alandadır. Ayı-domuz gibi bir hayvanın burada görülmesi mümkün değildir. Bu kişiler pusu kurmakta ve saatlerce atış yaparak canlarımızı riske atmakta, doğaya zarar vermektedir” şeklinde konuştu. Yaptıkları eylemlerin TCK kapsamında suç niteliği taşıdığına dikkat çekerek, bu davranışın alışkanlık haline geldiğini ve her gece tekrarlanmaya devam ettiğini vurguladı.