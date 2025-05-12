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Mahallede Yüksek Sesli Müzik Yayını

AVCILAR’DA YÜKSEK SES İHBARI

Avcılar bölgesinde Denizköşkler ile Gümüşpala Mahallesi’ndeki bazı sakinler, yan yoldaki İSKİ arıtma tesisinin yakınındaki park alanında özellikle hafta sonları yüksek sesle müzik yayını yapan kişiler bulunduğuna dair ihbarda bulundu. İhbarın ardından hızlıca olay yerine giden polis ekipleri, araçlarına özel ışık ve hoparlör sistemi takan sürücülerle karşılaştı.

MÜDAHALE VE İŞLEMLER

Ekipler, park alanında yüksek sesle yayın yapanlara müdahale ederek, bu durumun sona ermesini sağladı. Polis, müzik yayını yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasını sağladı ve araç sahipleri hakkında gerekli işlemleri başlattı. Bu tür ihbarların ciddiyetle ele alındığı belirtiliyor.

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