Mahalleli Camiyi Kapatma Kararını Protesto Etti

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Ataşehir’de bir cami imamının izinli olduğu gerekçesiyle caminin kapılarını kilitlemesi, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Namazlarını kılamayan insanlar, bu duruma olumsuz yanıt verdi. Olay, geçtiğimiz günlerde Barbaros Mahallesi’ndeki Mümindere Camii’nde yaşandı. İddialara göre, cami imamı, izinli olduğunu belirterek cami ve abdesthanelerin kapılarını kilitledi. Namaz kılmak üzere gelen vatandaşlar, kapıların kapalı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

İMAMIN GÖREVİ EKSİK

Cemaat üyeleri, yaşanan duruma karşı çıkarak imamın görevini aksattığını ve müftülükten bir çözüm beklediklerini söyledi. Cami cemaatinden Ali Kılıç, “İmam görevini doğru yapmıyor. Cemaat hocadan ne ister? Görev ister. Cemaat, imamın görevini düzgün yapmasını ve namazları düzgün kıldırmasını istiyor. Birçok dilekçe verildi ama herhangi bir cevap gelmedi. Camimizin müezzini yok, imamın değişmesini istiyoruz. Dünkü olayda cami kapalıydı. Ezan okundu yarım saat geçti ama imam yoktu. Kapı kilitlenmiş, anahtar yoktu. Anahtarı sıradan birisine vermiş, o kişi de bir saat sonra geldi. Sonra buradan telefon edildi, başka bir caminin imamı gelip namazı kıldırdı,” şeklinde konuştu.

MÜFTÜLÜKTEN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Başka bir vatandaş ise müftülüğün bu duruma bir çözüm bulmasını gerektiğini ifade ederek, “Halka ilişkisi daha iyi bir imam istiyoruz. Huşu içinde namaz kılmak istiyoruz. İmam, cemaatle düşman gibi. Buranın cemaati bu camiyi dolduruyordu, şuan cemaat dağılmış durumda. Buradaki cemaate yazık. Biran önce müftülüğümüzün bir çare bulmasını istiyoruz,” dedi.

– İSTANBUL