Maharashtra’da Bina Çöktü, 17 Ölü

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan’ın Maharashtra eyaletindeki bir binanın çökmesi sonucu 17 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Olay, 4 katlı bir binanın çökmesiyle meydana geldi. Çökme sonucunda ayrıca 9 kişi de yaralanıyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, söz konusu binanın yasa dışı şekilde inşa edildiği iddialarının ardından müteahhidin gözaltına alındığını açıkladı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.

Mimar Sinan Spor Kompleksi Açıldı. Bakan Bak, Sporun Önemini Vurguladı. Gençler, Milletimizin Geleceğidir. Spor Tesisleri, Nesil Yatırımıdır. Fatih, Sporun Her Şeyini Hak Eder

Fatih'te Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı. Bakan, tesislerin spor ve gençlerin geleceğindeki rolünü vurguladı.
Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.

