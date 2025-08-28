Maharashtra’da Bina Çöktü, 17 Ölü

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan’ın Maharashtra eyaletindeki bir binanın çökmesi sonucu 17 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Olay, 4 katlı bir binanın çökmesiyle meydana geldi. Çökme sonucunda ayrıca 9 kişi de yaralanıyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, söz konusu binanın yasa dışı şekilde inşa edildiği iddialarının ardından müteahhidin gözaltına alındığını açıkladı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.