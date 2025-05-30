Mahathir, ABD’nin İçe Dönük Olduğunu Belirtti

MAHATHİR’İN AMERİKA-ÇİN REKABETİ AÇIKLAMALARI

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD’nin giderek “içe dönük” hale geldiği tespitinde bulunarak, gelecekte Çin’in “dünyanın bir numaralı ülkesi” olabileceğini öne sürdü. Nikkei Asia’nın düzenlediği “Asya’nın Geleceği” konferansında Japonya’nın başkenti Tokyo’da konuşan Mahathir, ABD ile Çin arasındaki süregelen rekabetin gidişatı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mahathir, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çin’in ABD’ye meydan okuyabileceği” fikrinden rahatsız olduğunu vurguladı ve “Çin, ABD’den çok daha uzun süredir var.” dedi. ABD’nin, “bu kadar uzun süre varlığını sürdüren birkaç medeniyetten biri olan Çin’in yükselişini” durdurması mümkün değil, savunurken, Washington’ın “giderek içe dönük yapıya sahip hale geldiğini” bu bağlamda belirtti. Trump’ın “karşılıklı tarifeler” ile “tüm dünyayı düşman haline getirerek ABD’yi izole ettiğini” söyleyen Mahathir, bu tarifelerin ABD için “çok daha zararlı” olacağını ve yaşam maliyetini artıracağını belirtti.

ÇİN’İN YÜKSELİŞİ VE ABD’YE ETKİSİ

Mahathir, “Çin’in ABD’ye kolayca yenileceğini düşünmüyorum. ABD’nin toparlanıp tekrar 1 numara olacağını düşünmüyorum. Çin dünyanın 1 numaralı ülkesi olacak gibi görünüyor.” şeklindeki ifadelerini paylaştı. Ayrıca, ABD’nin Çin ve Tayvan arasındaki “gerginliği körüklediği” ve “bu sürtüşmenin ABD’ye yaradığını” dile getirdi. Mahathir, “Eğer gerginlik olmazsa, (ABD) geliştirdiği sofistike silahları (Tayvan’a) satamayacak.” diye konuştu.

24 YILLIK BAŞBAKANLIK DENEYİMİ

Mahathir, 1981-2003 ve 2018-2020 tarihleri arasında toplamda 24 yıl başbakanlık yapmış olup, 2020’de “dünyanın en yaşlı başbakanı” unvanını kazanmıştı. Bu deneyimleriyle uluslararası ilişkiler ve küresel politikalar üzerine değerlendirmelerde bulunan Mahathir, gelecekteki gelişmelerin dünya üzerindeki etkilerini merakla izlemektedir.