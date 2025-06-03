Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Milyar Ödeme Duyurdu

KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA ÖDEMELER ÖNE ÇEKİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı nedeniyle haziran ayına ait yaşlı ve engelli aylıklarını erkene aldıklarını belirtti. Göktaş, toplamda yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödemenin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yapmış olduğu Kabine Toplantısı sonrasında verdiği müjdenin ardından ödemelere dair detayları aktardı.

BİR MİLYONA YAKIN VATANDAŞA DESTEK

Yaklaşık 1 milyon 350 bin vatandaşa engelli ve yaşlı aylığı ödemesi yapılacağını ifade eden Göktaş, “Bu kapsamda 3 milyar 506 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 2 milyar 769 milyon lira engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” dedi. Açıklamasında, Bakanlık olarak engelli ve yaşlı bireylere yönelik kapsamlı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini de sözlerine ekledi.

SOSYAL YARDIM PROGRAMLARININ ÖNEMİ

Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam katılım sağlamaları ve bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için her alanda destek verdiklerini kaydetti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar birçok alanda yanlarında olduklarını dile getiren Göktaş, “Kurban Bayramı dolayısıyla haziran ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek, hesaplara yatırdık. Böylece yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödeme yapmış olduk. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.